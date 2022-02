Maripily Rivera y Zuleyka Rivera usaron ardientes bikinis y pasearon por Miami a bordo de un yate

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este par son de las mujeres más sexys de la industria del entretenimiento hispano. Por eso, las puertorriqueñas Maripily Rivera y Zuleyka Rivera no pusieron reparo en irse a bordo de un yate a bordo con sensuales amigas en bikini por las playas de Miami rodeadas de seys amigas. No solo tiene el gentilicio en común y el apellido, también los cuerpazos se gastan.

Zuleyka Rivera tenía un bikini blanco y un pareo. Mientras que, Maripily Rivera tenía un bikini muy pequeñito amarillo de infarto. Fue precisamente la última, quien trabajó para la cadena Telemundo, la que dejó ver que estaban a bordo de un yate por Miami y en compañía de otras bellas amigas. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

“Aquí estoy con la Zuleyka, la mamasota. ¿Y dónde está la otra? Mira. La mamá de los pollitos… Y este papasote… y mis amiguitas hermosas… pasándola espectacular”, fue lo que se le escuchó decir a Maripily Rivera al tiempo que presumía a Zuleyka Rivera como amiga y al resto del grupo de amigas que las acompañaban. Mismas que, sin duda, eran una más bella que la otra.

El motivo por el que Maripily Rivera y Zuleyka Rivera estaban en compañía navegando por Miami en un yate de lujo era por el cumeplaños de uno de los grandes amigos de ambas, Andro Nodarse – León. Mismo que también se llevó su buena tanda de piropos por parte de los seguidores de las boricuas.

Por supuesto que, cada una aparte publicó unas fotografías de sus increibles bikinis y cuerpazos. Ya sabemos que Maripily no para de postear sus más diminutos atuendos como hizo hace unas semanas con un hilito dental y sin sostén mientras se le daban unos masajes. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Por su parte, Zuleyka Rivera es una de las preferidas en las redes sociales. Ahora se ha dedicado más a publicar fotos con su novio nuevo. Además es una excelente bailarina y todos siempre recurren a los videos en los que ha aparecido para recordar por qué fue elegida Miss Universo en 2006j. Aquí les dejamos el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee “Despacito” para que recuerden la exuberante belleza de Zuleyka Rivera.

