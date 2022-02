Usando biker shorts rosas Camila Cabello se muestra haciendo planchas sobre el piso

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En las últimas semanas Camila Cabello se ha dejado ver haciendo extenuantes rutinas de ejercicios, y ahora compartió con sus seguidores videos en los que aparece usando ajustados biker shorts rosas mientras realiza planchas en el piso, reflejando que casi está lista para regresar a los escenarios en plena forma.

El 4 de marzo se estrenará “Bam bam”, la nueva canción de la cantante, que interpreta a dueto con Ed Sheeran. En su cuenta de Instagram ella ha publicado varias fotografías, tanto de la portada del sencillo como de lo que parece ser el videoclip promocional del tema. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Sin embargo, Camila Cabello también compartió en su cuenta de TikTok un clip en el que aparece caminando y cantando un fragmento de “Bam bam”. Los fans de la artista se han apresurado a decir que la canción está dedicada a Shawn Mendes -la ex pareja de Cabello- por detalles en la letra: “Dijiste que odiabas el oceáno, pero ahora estás surfeando / Dije que te amaría de por vida, pero ahora acabo de vender nuestra casa / Éramos niños al comienzo, pero ahora hemos madurado / No podía ni imaginar tener dudas / Pero…no todo funciona; ahora estoy bailando con extraños / Tú podrías tener citas casuales / Todo está cambiando tan rápido / Así es la vida, sí”. @camilacabello BAM BAM feat @Ed Sheeran out March 4. ♬ bambambetches – Camila Cabello

También te puede interesar:

-Camila Cabello mueve su retaguardia al hacer un sensual perreo bajo el sol

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-En microbikini azul, Camila Cabello se deja ver nadando con un flotador entre sus piernas