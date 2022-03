Estas son las series y películas que llegan a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney Plus en marzo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este mes de marzo son varios los títulos de series y películas que hacen su arribo a las plataformas de streaming líderes en entretenimiento, como lo son Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney Plus. Para que no te pierdas ninguna de ellas, te compartimos la lista completa de estas historias que te harán reír, llorar y hasta levantarte de tu asiento, ¡que las disfrutes!

Estrenos de Netflix en marzo 2022

PELÍCULAS

02 marzo

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Street Dance (Step Up 2 – The Streets)

Perdidos en el ártico

Piratas – El último tesoro de la corona

03 de marzo

Fin de semana en Croacia

American Girl

04 marzo

La infeliz

05 marzo

Nine Men

The Man in the Sky

Pink String and Sealing Wax

Cada minuto cuenta

Les poneyttes

Las voluntarias

Hoffman

The Magic Box

The Lady with a Lamp

Maytime in Mayfair

Nowhere to go

Inquietudes

Chain of Events

Réveillon chez Bob

The Flying Scotsman

Los excursionistas

Yo fui el doble de Montgomery

Pool of London

La chica de los cien millones

El testamento del Doctor Cordelier

Keep your seats, please

Poussiére D’Ange

Atraco sorprendente

El vuelo del Sphinx

Tour Depend des Filles

Malevil

08 marzo

El deseo en mí

09 marzo

Una sombra en mi ojo

10 marzo

El Proyecto Adam

La mirada invisible

12 marzo

Docteur Petiot

Gigantes de plata

Persecución

Max & Jeremy

14 marzo

Nekrotronic

15 marzo

Marilyn tiene los ojos negros

Hover

Adam by Eve

16 marzo

Hoy se Arregla el Mundo

17 marzo

El rescate de Ruby

18 marzo

Hasta que nos volvamos a encontrar

Golpe de suerte

Cangrejo Negro

19 marzo

Midsommar: El terror no espera la noche

Veinticinco, veintiuno

24 marzo

Efímera como la flor de cerezo

30 marzo

Granizo

SERIES

1 marzo

Los Guardianes de la Justicia

2 marzo

Ritmo salvaje

3 marzo

Medianoche en el Pera Palace

He-Man y los Masters del Universo, temporada 2

4 marzo

Mentiras

¿Sabes quién?

Más madera

8 marzo

Guía astrológica para corazones rotos, temporada 2

Patatín y patatón, temporada 3

9 marzo

The Last Kingdom, temporada 5

Queen of the South, temporada 5

10 marzo

El amor, la vida y un montón de cosas más

Kotaro vive solo

11 marzo

Érase una vez… pero ya no

15 marzo

Zenko: La brigada del bien (infantil)

16 marzo

Dale gas

17 marzo

Tierra natal

18 marzo

Monstruos de Cracovia

Humoristas en París

Recursos humanos

Top Boy, temporada 2

Eternamente confusos y deseosos de amor

25 marzo

Los Bridgerton, temporada 2

Transformers: BotsBots (infantil)

Super PupZ

Estrenos de HBO Max en marzo 2022

SERIES

02 marzo

Better Things T5

03 marzo

Nuestra bandera significa muerte

El turista

07 marzo

Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers

8 marzo

Ruxx

Weeds – Serie completa

13 marzo

Embrujadas T4

15 marzo

La línea roja

17 marzo

Minx

18 marzo

Lujuria (Lust)

DMZ

24 marzo

Starstruck

One Perfect Shot

31 marzo

Julia

Brene Brown: Atlas del corazón

PELÍCULAS

01 marzo

El método Williams

La naranja prohibida

Balandrau – Infierno helado

16 marzo

Phoenix Rising

31 marzo

Moonshot

Estrenos de Prime Video en marzo 2022

04 marzo

The Boys Presents: Diabolical

Star Trek: Picard S2

Lucy and Desi

11 de marzo

El desafío: 11M

Upload – Temporada 2

Irresistible

Operación Marea Negra: La travesía suicida

Porno helado

13 marzo

Kevin Can F Himself

14 marzo

Moto GP Unlimited

18 marzo

Deep Water (Aguas profundas)

Master

Spencer

23 marzo

This is Us (Temporada 6, estreno semanal)

25 marzo

La abuela

Sainz: Vivir para competir (sexto episodio)

27 marzo

The Candyman

Charly’s Angels (2019)

Estrenos de Disney Plus en marzo 2022

PELÍCULAS

02 marzo

West Side Story

11 marzo

Red

18 marzo

Más barato por docena

Más que robots

23 marzo

Universos Paralelos

25 marzo

La maravillosa primavera de Mickey Mouse

SERIES

02 marzo

Mickey Mouse Funhouse

23 marzo

Los hermanos Salvador

30 marzo

Moon Knight (episodio 1)

Te puede interesar:

Sebastián Yatra se dejará ver al desnudo en serie de Netflix, ‘Érase una vez… pero ya no’

Netflix anuncia final de ‘Stranger Things’ con quinta temporada y cuarta temporada estará dividida en dos

‘Euphoria’ regresará con tercera temporada a HBO tras su éxito arrollador