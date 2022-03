Madonna luce su retaguardia en sexy vestido negro y anuncia su nuevo sencillo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada publicación de Madonna en Instagram causa revuelo entre sus más de 17 millones de seguidores en esa red social, y ahora la cantante se dejó ver modelando sexys atuendos de color negro, entre los que sobresalió un vestido con muchas aberturas en la parte posterior, con lo que presumió al máximo su retaguardia.

La reina del pop cuenta con una figura espectacular a sus 63 años, y al compartir las imágenes aprovechó para informar a sus fans que el 3 de marzo estrenará su nuevo sencillo. Se trata de un remix de su éxito de 1998 “Frozen” que ahora interpreta con Fireboy DML. Este será el primer tema a promocionar de un álbum que prepara desde hace meses, y que contendrá muchos de sus grandes temas en versiones renovadas, con estrellas de la música como invitados especiales.

Un dibujo de Madonna engalana la portada del número más reciente de la revista Billboard, dedicado a las mujeres en el mundo de la música. La imagen es también un NFT (Token no fungible) que será subastado; las ganancias irán destinadas a la artista Yam Karkai y a City of Joy, una organización que apoya a las mujeres víctimas de violencia de género en la República de Congo y que la cantante apoya desde hace muchos años. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

