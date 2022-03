Aseguran que Galilea Montijo sostuvo una relación con Maca Carriedo y la conductora responde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de muchos dimes y diretes, la conductora y actriz Galilea Montijo decidió romper el silencio para dar respuesta a los rumores que enfrenta en esta ocasión, esto luego de que un programa de YouTube aseguró que la tapatía había tenido una relación amorosa con Maca Carriedo. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue a través de una charla con varios medios de comunicación a las afueras de Televisa, que la conductora del programa “Hoy” se pronunció ante el nuevo chisme que se desató sobre su vida amorosa.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Si bien Galilea Montijo se mostró abierta a hablar sobre el tema, advirtió a los periodistas que de ahora en adelante “no me pregunten cosas sin pruebas”.

“No manchen ya, ya muchachos, ya es en serio. Miren, yo les voy a pedir a ustedes, ya saben que yo les agradezco y siempre les contesto… siempre salgo a dar la cara para todo. Ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor, cuando salgan este tipo de cosas, que aparte hay que tomarlas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quién vienen”, contó.

Además, la tapatía indicó que aunque hubiera sido cierto, no tendría nada de malo: “Si algo saben de mí, siempre he sido muy noviera, de toda la vida, si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy encontrar de nada, ni de nadie“, finalizó.

Te puede interesar:

Galilea Montijo aconseja a Belinda no regresarle el anillo a Christian Nodal: “Las piedras se quedan”

Lili Brillante acusa a Galilea Montijo de intentar golpearla y esta le responde

Galilea Montijo se despide de Diego Verdaguer con una fotografía del día en que “se casó” con él