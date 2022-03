Eduin Caz anuncia “Si Respetan, Respeto” de Grupo Firme y Luis Coronel con una sexys fotos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace pocos días, Eduin Caz incendió las redes sociales al hacerse viral un video de un candente “perreo” con su esposa en el concierto de Bad Bunny. Misma que no estuvo con el vocalista el día anterior cuando asistió al Premio Lo Nuestro 2022, donde se alzaron con varios galardones. Ahora, Eduin Caz ha anunciado el reciente tema de Grupo Firme y Luis Coronel “Si Respetan, Respeto”con unas sexys fotos que dejó en su cuenta de Instagram.

Para nadie es un secreto que el integrante del Grupo Firme, Eduin Caz, es un galanazo que trae de cabeza a muchas que, por más que quieran, deben conformarse con verlo como una amor platónico porque el cantante de Regional Mexicano está felizmente casado. Sin embargo, eso no es pretexto para que el intérprete de “Ya Superame” no le dejé un “taco de ojo” a todas sus seguidoras con unas fotos sexys, al tiempo que dio a conocer el reciente trabajo musical de Grupo Firme con Luis Coronel. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme)

El tema se llama “Si Respetan, Respeto” y, además de anunciar la canción, también estrenaron video en la plataforma de Youtube. Pero lo cierto es que, Eduin Caz se llevó todos los piropos en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del vocalista de Grupo Firme. View this post on Instagram A post shared by family.caz.puente (@family.caz.puente)

“Esa tercera foto está hermosa”, “Pero qué cosa tan bella”, “Hermoso con esa ropa y esa carita”, “Guapo, hermosa miraba. Quien te viera, gracias por regalarnos esa hermosa canción, te rifastes bendiciones, éxito”, “Buenísimo el hombre, claro que sí”, “A mí me gustan mucho de esos”, “Te amo”, “Bello”, “Fan fan fan” y “La sonrisa de la última foto me mata”, fueron algunas de las flores que le lanzaron a Eduin Caz en las fotos sexy que publicó en su cuenta de Instagram y que pertenecen a la grabación del video de “Si Respetan, Respeto“, el último tema colaboración de Grupo Firme y Luis Coronel. Aquí les dejamos el video para que lo disfruten. “Si Respetan, Respeto” de Grupo Firme y Luis Coronel/ Youtube.

Sigue leyendo:

