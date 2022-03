Elisa Beristain habla de “Chisme No Like” y de las pruebas que han tenido al opinar de Belinda, Christian Nodal, El Gordo y La Flaca, Chiquis y Jenni Rivera

Exclusiva

Foto: Producción de Chisme No Like. / Cortesía

Elisa Beristain, a quienes muchos recuerdan tras su participación en el reality de Estrella TV “Rica, Famosa, Latina”, conduce hoy en día junto a Javier Ceriani uno de los programas de noticias del mundo del espectáculo con mayor credibilidad. Hablamos del programa número uno en español en Youtube, Chisme No Like. La conductora mexicana reveló durante una entrevista exclusiva para La Opinión cómo, durante la pandemia, logró reinventarse junto a su compañero con este show fresco, que tiene mucho más tiempo del que todos pensamos. Tomamos ventaja de tenerla de tú a tú y le preguntamos por muchos de los escándalos del momento: Belinda y Christian Nodal, Chiquis Rivera y todo lo que ha venido sucediendo con la familia de Jenni Rivera y cómo se atrevió a denunciar casos de acoso en Univision como el del productor de El Gordo y La Flaca.

Sin embargo, lo que nos trae a entrevistar a Elisa Beristain es precisamente el trabajo duro que ha venido realizando con el “Me Too Latino” siendo ella una abanderada del mismo junto a Javier Ceriani. A través de las pantallas de Chisme No Like, este par ha logrado poner tras las rejas a unos cuantos que han tenido conductas abusivas con distintas mujeres. Esto incluye por supuesto el sonado caso del productor de El Gordo y La Flaca, Enrique Albis.

Como nos explicó Elisa Beristain, Chisme No Like fue concebido originalmente para el cautivo público de las redes sociales, específicamente de Youtube. Pero, tras su arrollador éxito, el programa fue fichado para el horario centro de A más+ de TV Azteca.

La diva hispana de Chisme No Like toca en su show temas altamente polémicos. Elisa Beristain comenta que, cada información que hacen del conocimiento público, tiene su sustento en pruebas que ningún artista ha podido desmentir o refutar.

Por ejemplo, del caso Belinda – Christian Nodal, contó cómo la cantante y actriz se relacionó al mismo tiempo con Lupillo Rivera y con un famoso médico de la ciudad de Los Ángeles. Asegurando que su escándalo actual se debe a: “Haber intentado desfalcar a sus parejas”.

A pesar de estar conquistando espacios de medios tradicionales, como los la radio y la televisión, Elisa Beristain comentó que con Chisme No Like han encontrado un nicho muy importante en redes sociales, las cuales no piensan abandonar a pesar del terreno ganado. Allí, desde Youtube y junto a Javier Ceriani, han destapado sonados casos que han dejado boquiabiertos a sus seguidores.

La conductora residenciada en Los Ángeles está casada hace más de 20 años con el productor y empresario de los medios de la Costa Oeste de los Estados Unidos, Pepe Garza. Mismo que, según la propia mexicana no ha tenido nada que ver con su incursión en Estrella Tv y los medios tradicionales. Ella misma se ha tenido que labrar su éxito con trabajo de hormiguita. Pero confesó que, más de 20 años después, ella y Pepe tienen una excelente y sólida relación de admiración y respeto mutuo. View this post on Instagram A post shared by Elisa Beristain (@elisaberistain)

En los aspectos íntimos de su vida personal, muchos de ellos desconocidos hasta el momento o quizás no hablados a profundidad. Elisa Beristain habló de sus orígenes humildes: “Una cosa es tener necesidad y otra no tener qué comer. Recuerdo que esperábamos a mi mamá para que pudiese ir a pedirle fiado a alguien y así acostarnos con algo en el estómago”.

Elisa Beristain viste muy bien de arriba a abajo, vive en una mansión con su esposo y sus dos hijas. Pocos pudiesen imaginar que Elisa ha pasado tal necesidad junto a su familia durante su adolescencia, hasta el punto de dejar de comer varios días seguidos. Por eso, la mexicana tiene muy consciente el valor del dinero y de los esfuerzos. View this post on Instagram A post shared by Elisa Beristain (@elisaberistain)

La presentadora de Chisme No Like agregó que, en su paso por “Rica Famosa y Latina“, tuvo un gran aprendizaje profesional. Aprendió a ser “política” y a administrar sus pensamientos versus sus comentarios. Esto, a pesar que en varias ocasiones ha dicho que no le gustó la experiencia y que no la repetiría.

Elisa Beristain fue muy cercana a Jenni Rivera, de quien dice haberse inspirado para desarrollar su carrera. Reveló que, durante su última conversación con la fallecida cantante, esta le llamó llorando y le dijo: “El mismo día que perdí a mi hija (Chiquis Rivera), perdí a mi mejor amiga”. Lo que le llevó a percibir que La Diva de La Banda cambió de plano con una perspectiva equivocada de lo que ocurría a su alrededor. Por otra parte, se mostró indignada por como la familia Rivera de la cantante eliminó el contenido que se había publicado en la cuenta de Instagram de Jenni Rivera. Lo consideró una decisión equivocada e irrespetuosa. Pero, como ya sabemos, la albacea de Jenni Rivera Enterprises cambió y ya no sería su hermana Rosie Rivera, sino la hija de Jenni, Jacqie Rivera.

Chisme No Like tiene una emisión diaria todos los días en Youtube. A su vez, se transmite en TV Azteca y Estrella TV. Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguran que el manejo de la información es lo que los diferencia de los demás programas de “Chismes”. Siempre mantienen como bandera que sustentan sus investigaciones de manera seria y que difunden la verdad: “Caiga quien caiga“.

Por último, Elisa Beristain, ha forjado una larga carrera en los medios de comunicación. Hoy en día cosecha los frutos sembrados de su arduo trabajo. Terminó la entrevista diciendo que, junto a su compañero de Chisme No Like, se siente orgullosa de lo que ha construido a base de constancia y esfuerzo. View this post on Instagram A post shared by Elisa Beristain (@elisaberistain)

