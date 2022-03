En leggings deportivos Clarissa Molina se pone en forma haciendo una rutina con pesas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Para Clarissa Molina no es necesario estar en el gimnasio para ejercitarse, y a través de sus historias de Instagram publicó unos videos en los que aparece junto a la piscina y bajo los rayos del sol, usando leggings deportivos en color azul y haciendo unas rutinas para fortalecer sus piernas, brazos y glúteos. Ella escribió en uno de sus posts el mensaje “Sin constancia y sin actitud no hay resultados”.

En la pasada entrega del Premio Lo Nuestro la bella conductora lució dos sexys atuendos que resaltaron su figura de modelo. Ella agradeció a todo su equipo por haber trabajado arduamente con el fin de que luciera espectacular esa noche: “Segundo look para Premio Lo Nuestro 2022! ✨Gracias a mi glam squad por todo son increíbles!!!” View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina) View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Clarissa celebró el 27 de febrero el día de la independencia de su país (República Dominicana), y publicó en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran en varias etapas de su carrera, junto con un mensaje dedicado a sus compatriotas: “Esta soy yo! Una chica llena de sueños que donde quiera que va eleva el nombre de su patria. Hoy me toca a mi, te toca a ti, luchar para hacer honor a nuestros ideales patrios, aprovechemos está fecha para elevar nuestro orgullo como dominicanos, para resaltar lo que cómo pueblo tenemos, hagamos viral las bondades de nuestro país, pongamos de moda las buenas acciones”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

