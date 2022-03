Khloé Kardashian lució: “Raquítica e irreconocible” forrada en látex

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La más alta del clan Kardashian Jenner, Khloé Kardashian, sigue dando de qué hablar por su apariencia. Esta vez no es algún exceso de filtro y photoshop lo que ha hecho que los ojos volteen hacia la hermana de Kim Kardashian. Sino su look con un traje de látex, con el cual literal forró su cuerpo. Los fans de Khloé aseguraron que la influencer se ve: “Raquítica e irreconocible“.

Atrás quedó aquella Khloé “curvy” que batalla con su peso, pues siempre fue considerada la que más libras extra tenía. Sin embargo, muchos fanáticos siempre le habían halagado a Khloé la naturalidad de la cual era dueña. Ahora, Khloé Kardashian y su delgadez siempre son motivo de titular en la prensa rosa. Sobre todo por su últimas publicaciones. En la más reciente, Khloé Kardashian lucía un traje muy apretado de látex marrón, el cabello ondulado y, para el público en general, se ve realmente despampanante. Pero no podemos ocultar lo que muchos de sus seguidores le dijeron en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram, que no es más que Khloé Kardashian: “Luce raquítica y que hasta cuesta reconocerla“. View this post on Instagram A post shared by to kardashians (@tokardashians)

Lo último es un comentario bastante exagerado, Khloé Kardashian no hizo este cambio radical de un día para otro sino con el pasar de los años. Justo desde hace casi diez, Khloé ha venido perdiendo una buena cantidad de peso y más nunca las recuperó. Además, se ha hecho famosa por su marca de suplementos nutricionales y por sus rutinas de ejercicios, mismas que comparte en las redes sociales cada vez que puede. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

A pesar de estar saludable, sus fans le han pedido que no adelgace más. Otro buen grupo ha adjudicado la pérdida de peso de Khloé a la noticia que su ex y padre de su hija True, el jugador de la NBA, Tristan Thompson, le pidiera disculpas públicamente por haber tenido una relación con una entrenadora personal. Misma con la cual acaba de tener un bebé, convirtiéndose en el tercer hijo para Tristan. Quizás, la depresión de atravesar por esto, una vez más, haya hecho a Khloé Kardashian adelgazar al punto de verse raquítica, como aseguran sus fans. Lo cierto es que, Khloé parece sentirse muy feliz con su cuerpo y, si ella está bien, esperamos que sus seguidores también lo puedan estar. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

