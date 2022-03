Analista GasBuddy insta a los estadounidenses a prepararse para un galón de gasolina a $5 dólares

Las alzas en el precio del petróleo, inevitablemente, dispararán los precios de la gasolina en todo el país, a medida que se intensifica el conflicto bélico en Ucrania, de acuerdo con los expertos en el tema.

De acuerdo con datos de la American Automobile Association (AAA), el precio promedio nacional actual de la gasolina es de $3.61 dólares por galón, 26 centavos más que el mes anterior y aproximadamente $1 dólar más que hace 12 meses.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, desde hace algunas semanas anticipó que se vienen alzas sin precedentes en la gasolina. El experto informó que el energético llegará a $5 dólares por galón “en las próximas dos semanas”.

Esta predicción se hizo realidad esta mañana, en San Francisco, California, el galón ya cuesta $5 dólares, para el experto esto es alarmante, en especial por cómo está la situación a nivel internacional.

BREAKING: for the first time ever a US city has breached the $5/gal per gallon average. San Francisco!