Así es la humilde casa de Antonin, la empleada doméstica que conquistó al merenguero Manny Cruz

Las empleadas domésticas son muy importantes en la vida de los famosos, al ser ellas las que sacan adelante sus casas cuando éstos se encuentran en los foros de grabación o en sus giras, tal y como sucede con Doña María Antonia Soriano, mejor conocida como Antonin La Misma, quien lleva varios años siendo la mano derecha del merenguero dominicano Manny Cruz.

Es tal el apoyo que le ha dado al intérprete de ‘Dame Una Noche’, que el nacido en Santo Domingo ha enfocado sus esfuerzos en ayudar a su empleada a tener un hogar digno, el cual no solo le reconstruyó, sino que también le amuebló.

Antonin La Misma, quien cuenta con más de 220 mil seguidores en Instagram y es madre de cuatro, vive desde hace más de 20 años en una humilde casa en el municipio dominicano de Yaguate, en la provincia de San Cristóbal, la cual, hasta antes de su reconstrucción, tenía severos problemas de filtraciones y de construcción.

“Su casa, en condiciones de pobreza, solo tiene una parte construida en blocks y la otra en hojalata y cinc, donde se le mojan todos sus ajuares cada vez que llueve y se le hace prácticamente una laguna en los alrededores debido a una mala edificación de la zapata”, informó el Diario Libre el 24 de octubre de 2018.

Para poner fin a esa pesadilla, Manny Cruz, a quien muy pronto veremos en la nueva temporada de ’Tu Cara Me Suena’, decidió aportar su granito de arena y abrió una cuenta en Go Fund Me para ayudar, con el aporte de sus fans, a Antonin La Misma, quien es una de las mujeres más importantes de su vida.

“Viví toda mi vida con techo de zinc. Nunca pensé que mi casa algún día tendría un techo de cemento. Gracias a ustedes por hacerlo realidad”, escribió Antonin el 19 de febrero de 2019. View this post on Instagram A post shared by Antonin La Misma (@antoninlamisma)

Hoy, a más de tres años de que comenzó la obra, la casa de Antonin luce irreconocible, pero no solo porque fue reconstruida, sino que también porque el intérprete de ‘Santo Domingo’ le cambió todos sus muebles. View this post on Instagram A post shared by Antonin La Misma (@antoninlamisma)

“No te imaginas lo contento que me pone al verte feliz. Eres una mujer fuerte, extremadamente talentosa, temerosa de Dios y tienes el corazón repleto de amor. Te mereces esto y MÁSSS” escribió Manny, el 25 de septiembre de 2019, en Instagram.

El gran amor que existe entre Manny y su empleada queda demostrado en sus múltiples muestras de aprecio y en lo mucho que se frecuentan, pues procuran estar junto al otro en los momentos más importantes. View this post on Instagram A post shared by Manny Cruz (@mannycruzrd)

