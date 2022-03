Doña Rosa gana en Premios Más, lanza mensaje y fans de Chiquis Rivera reaccionan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace pocos días fuimos testigos del momento en que detuvieron a Doña Rosa en el aeropuerto de Miami, gracias a Juan Rivera que grabó todo. Pero no solo registró el incómodo momento que la madre de Jenni Rivera sobrellevó con mucho humor, sino que pudimos corroborar la buena y divertida relación que tiene Doña Rosa con su hijo Juan rivera. Parte del contenido de redes sociales que viene realizando Doña Rosa desde hace un tiempo fue galardonado en los recientes Premios Más.

Este es la primera edición de los Premios Más (Premios +), mismo que realiza Lucho Borrego, ex conductor del desaparecido show de Telemundo, Suelta la Sopa, junto a la relacionista pública Elizabeth Hernández, y que premia el periodismo de entretenimiento, sus máximos exponentes y el mejor contenido digital por parte de figuras del entretenimiento hispano. Una de las galardonadas de la noche y que ha sorprendido a todos fue Doña Rosa, a quien muchos conocen por ser la mamá de La Diva de la Banda, Jenni Rivera, y la abuela de la explosiva y talentosa Chiquis Rivera. A quien muchos señalan de haber recibido el mensaje que escribió Doña Rosa en su cuenta de Instagram como una indirecta por parte de su abuela.

“Gracias a DIOS, a ustedes mis seguidores por este premio (No Comprado) Premios Más, a Lucho Borrego y a Elizabeth Hernández por todas sus atenciones. GRACIAS, seguiré creando contenido para entretenerlos y sigamos creciendo más y más”, fue parte del texto que acompañó la imagen de Doña Rosa con su galardón de Premios Más en la mano y acompañada por su hijo también cantante Juan Rivera. Recordemos que, de los últimos familiares que sepamos hayan ganado premios recientemente se encuentra Chiquis Rivera que fue galardonada con un Premio Grammy Latino por mejor álbum de música banda en el 2020. También su hijo Lupillo Rivera, quien recibió Premio Grammy al Mejor álbum de música de banda en el 2010 y quien ha estado nominado 6 veces con la misma Academia. Por eso, muchos de los seguidores llegaron a pensar que el mensaje de: “No comprado” pudiese para ser Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“Ahí te hablan Chiquis ” y “Sra. Rosa calladita se ve mejor ya deje el sarcasmo… No desacredite si en verdad es cristiana, Gracias”. A lo que Doña Rosa respondió: “Ustedes piensan mal y amarran navajas. Es que hay muchos haters como tú que luego dicen: ¿Dónde lo agarro, lo compro?”. Pero la verdad es que en su mayoría eran mensajes felicitando a la mamá de Jenni Rivera por su reconocimiento: “Bien merecido. Doña Rosa“, “Me da mucha alegría verla con premios. Un saludo grande desde Houston”, “Siga creando contenido y divirtiéndose con Don Pedro. Saludos”, “Qué linda Doña Rosa. Me cae muy re bien”, entre otros.

Doña Rosa tiene un fan page en Facebook y un canal de Youtube que se llaman: “Doña Rosa Rivera Cocina”. En el mismo publica recetas al tiempo que las prepara y siempre tiene como invitado, aunque sea sin querer en ocasiones, a algunos de sus hijos e incluso hasta su propio ex, Don Pedro Rivera. Además también cuenta con su canal de Youtube, donde también comparte contenido y últimamente ha tenido más movimiento en su cuenta de Instagram.

Doña Rosa es alabada en su familia precisamente por su comida. Hace poco tiempo atrás y antes que todo este escándalo entre los hijos de Jenni Rivera y sus hermanos se desatara públicamente, la propia Chiquis Rivera iba siempre a visitar la cocina de su abuela dejando saber a todos sus seguidores que era sencillamente deliciosa. Doña Rosa ha logrado cautivar un público digital con sus ocurrencias también. Incluso ha llegado a conversar con Don Pedro de una supuesta reconciliación, cosa que sabemos es parte del buen rollo que hay entre ellos. Canal de Youtube de Doña Rosa, “Doña Rosa Rivera Cocina”.

Pero fue precisamente Chiquis Rivera la que comenzó con todo esto del contenido digital en los Rivera. La cantante goza con una buena cantidad de millones de seguidores en Instagram, así como en Facebook y su canal de Youtube ha crecido el último año con los éxitos musicales de la cantante. A ella se le sumó su hermana Jacqie Rivera quien está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en Instagram. Le sigue Lupillo Rivera con 1 millón y medio. Y los más recientes son: Jenicka Lopez, quien es toda una influencer y una modelo Curvy. Esto sin mencionar que promociona su propia marcas y otras a través de su cuenta; y Juan Rivera, quien ya venía usando su canal de Youtube para compartir su contenido musical al igual que Chiquis y Lupillo, pero quien ha venido usando más los “Live” de Instagram para aclarar varios puntos a los fans de la familia Rivera, en cuanto a las polémicas que se han suscitado entre ellos los últimos meses. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Mismos conflictos que parecen haber mermado un poco después de la rueda de prensa que ofreciera Juan Rivera, después que Chiquis Rivera también hiciera un video explicando su punto de vista. Obviamente, la prensa ha cubierto todas las partes en la historia de la familia y sus fans mucho más. Estos últimos tomando partido hacia los lados que consideran tienen razón. Sin embargo, en este momento todos parecen enfocados en generar distintos tipos de contenido en cuanto redes sociales y es un hecho que estás teniendo mucho éxito. Doña Rosa y Chiquis Rivera son un gran ejemplo de eso, cada una con contenido específico y a su estilo. Canal de Youtube de Doña Rosa, “Doña Rosa Rivera Cocina”.

