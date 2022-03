En video, Aylín Mujica se deja ver en el sauna usando un sexy traje de baño negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En su más reciente publicación en Instagram Aylín Mujica se ha dejado ver muy sexy, luciendo su figura en traje de baño negro y posando en el sauna de un spa que ha estado promocionando en los últimos meses. En ese mismo sitio también grabó un video lleno de humor.

La bella actriz cubana compartió con sus seguidores otro clip en el que aparece con Lucho Borrego (quien fuera su compañero en el programa “Suelta la sopa”), pues lo llevó al spa para que recibiera un tratamiento estético en su abdomen. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

Para terminar la jornada Aylín se fue a la playa, donde presumió su escultural cuerpo al atardecer; el mensaje con el que complementó su publicación fue: “Hay personas que vas a querer toda la vida, estés con ellas o no, disfruta cada momento, no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. Dame la llave del cielo y me encierro en tu ser ♥️”. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mac Williams (@aylinmujic)

