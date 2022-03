Aleida Núñez hipnotiza a sus fanáticos modelando lencería negra desde un auto deportivo de lujo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez volvió a prender fuego a través de sus redes sociales con un video en el que mostró sus sensuales atributos, todo como parte del contenido exclusivo que comparte a sus fanáticos más exigentes.

La actriz y cantante mexicana hipnotizó a sus más de 3.6 millones de seguidores de Instagram gracias a una breve grabación en la que nuevamente posó con botas altas y un sensual conjunto de lencería color negro que destacó sus voluptuosos encantos.

En esta ocasión, además de posar con el atrevido set de prendas íntimas, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, reapareció acostada sobre un auto deportivo de lujo rojo, con el que llamó la atención de miles de fanáticos que de inmediato calificaron la breve publicación con un “me gusta”.

La lluvia de piropos y mensajes de admiración fueron de los primeros en aparecer para confirmar que Aleida Núñez no solo goza del éxito como actriz o sobre los escenarios musicales, pues las comunidades virtuales se han convertido en un nuevo escaparate para presumir su belleza.

Es así como poco antes compartió una postal en la que, utilizando las mismas prendas de encaje y transparencias, expuso su estilizada anatomía derrochando belleza y sensualidad en una misma publicación. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Como parte de esta misma exposición de atrevidas imágenes, la bella estrella de televisión atrajo las miradas con otra animación de unos cuantos segundos, en la que mostró parte de su torneada retaguardia mientras modela un body color azul. Todo esto frente a una colección de autos deportivos que se convirtió en la combinación perfecta para miles de seguidores que la felicitaron por lucir espectacular con todo tipo de prendas y ante cualquier escenario. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Y aunque ha quedado claro que a sus 41 años es toda una experta en llamar la atención posando con diminutas prendas de lencería, anteriormente Aleida Núñez acaloró esta misma red social con una postal en la que nuevamente se subió a un auto usando un atrevido body de tiras en color rojo que mostró parte de su voluptuosa personalidad que tantos corazones ha conquistado a lo largo de 20 años de trayectoria artística. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

