Amanda Miguel rompe en llanto durante su regreso a los escenarios sin Diego Verdaguer

A poco más de un mes de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel sorprendió a sus fanáticos con su regreso a los escenarios musicales, en donde no pudo evitar romper en llanto al recordar a su esposo y ante la ovación de los presentes.

Diego Verdaguer murió la tarde del pasado jueves 27 de enero dejando una profunda huella de desolación entre sus fanáticos, famosos, sus hijas y por supuesto su viuda Amanda Miguel, quien este fin de semana retomó sus presentaciones durante el concierto que ofreció Gloria Trevi en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, al que asistió como invitada de lujo.

Durante la emotiva velada, la viuda de Diego Verdaguer fue presentada por la regiomontana para entonar a dúo el tema “Las Pequeñas Cosas”, con el que emocionaron a todos los presentes con el derroche de talento sobre el escenario.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se presentó al finalizar la participación de la argentina, cuando Gloria Trevi se arrodilló para agradecer la entrega y profesionalismo tras la sensible pérdida de su compañero de vida.

“Gracias a ti por esta aquí esta noche“, dijo la intérprete mexicana. View this post on Instagram A post shared by Ana Paula ⭐ (@anapaulaagt_)

Sin embargo, fue en ese momento cuando Amanda Miguel conmovió al mencionar que su participación era en honor a su esposo. Tras la ovación del público asistente, ofreció unas palabras con las que no pudo evitar romper en llanto.

“Diego era amor, y hoy que no lo tengo, más que nunca. El amor es el único sentimiento que no puede y el único sentimiento que vale la pena sentir. No hay otro sentimiento, si nos movemos con el amor es muy fácil vivir, todo es posible”, dijo la intérprete. View this post on Instagram A post shared by Fernando Garcia (@jfergarciaggt)

Asimismo, prometió ante su público seguir cantando no solo en memoria de Diego Verdaguer, sino que también por el amor a su hija Ana Victoria y en especial por su nieto recién nacido.

“Estoy de luto chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo”. Amanda Miguel

