Conoce por dentro el lujoso hotel ecológico donde Will Smith se hospedó en Guatemala

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor Will Smith, de 53 años, está conquistando Guatemala y así lo ha demostrado con los videos y fotografías que ha compartido en sus redes sociales, donde se le ve conviviendo con los pobladores y disfrutando al máximo la cultura del país centroamericano.

En algunos de los materiales publicados se le aprecia explorando las instalaciones de la Finca San Cayetano, un lujoso hotel ecológico ubicado en la comunidad de San Juan Alotenango.

El alojamiento, desde el que se tienen espectaculares vistas de los volcanes y de la Costa Sur, cuenta con restaurante de comida internacional, con coffee shop, con bar, con Kids Club, con área de juegos infantiles, con extensas áreas verdes, con finca de café, entre otras amenidades.

El hotel cuenta, además, con diversas actividades como un coffee tour, un tour a granja, una ruta ciclista, paseos a caballo, senderismo y aviturismo, View this post on Instagram A post shared by Finca San Cayetano (@finca.sancayetano)

Contrario a lo sucedido con los hoteles tradicionales, este hospedaje está comprendido por cabañas privadas e individuales, por lo que los huéspedes no tendrán que preocuparse por el ruido de los vecinos, sino por los sonidos de la naturaleza.

La Bourbon, que es la habitación más económica, tiene un costo de $140 dólares por noche. Cuenta con capacidad para cuatro huéspedes, con un deck, con jacuzzi para tres personas e incluye el desayuno para dos personas. View this post on Instagram A post shared by Finca San Cayetano (@finca.sancayetano)

La Geisha, que es la cabaña más exclusiva, tiene un costo de $190 dólares por noche. Goza de espacio para cinco personas, de dos decks, de un balcón, de jacuzzi e incluye almuerzos para dos de los huéspedes.

Sigue leyendo:

Martha Stewart queda asombrada con las hermosas mansiones de Khloé Kardashian y Kris Jenner

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Venden en $126 millones ‘The One’, la mansión por la que llegaron a pedir hasta $500 millones

Conoce la millonaria mansión italiana de Volodymyr Zelensky, el famoso presidente de Ucrania

Así es por dentro la casa que Marimar Vega compró ‘llena de miedo, dudas e inseguridad’