Doña Rosa dice que tiene relaciones sexuales cada dos semanas y Don Pedro Rivera se ríe

La madre de Jenni Rivera, la famosa Doña Rosa, no para de hacer reír con su contenido en redes sociales. No en vano recibió hace poco un Premio Más por su canal de Youtube “Doña Rosa Rivera Cocina”, donde además de compartir suculentas recetas, comparte su buen humor y algunas anécdotas personales. Una de ellas fue hablar de su vida sexual, de la cual dijo que tiene relaciones cada dos semanas justo cuando tenía a su ex y padre de sus hijos, Don Pedro Rivera, al lado. Mismo que rió con las ocurrencias de su ex.

“Luego me dijo el doctor: – ¿Oh ha tenido muchas relaciones sexuales? Le dije que eso quisiera porque una vez cada dos semanas no es nada“, dijo Doña Rosa en una publicación que hizo su cuenta de Instagram y también en su cuenta de Youtube. Días antes tuvo de invitado a su ex Don Pedro Rivera de nuevo, a quien puso en el paredón para que confesara si estaba casado o no. No hay duda que, a pesar de no haber estado juntos, siguen siendo familia y tienen una relación que muchos “exes” quisieran.

Los fans y seguidores de Doña Rosa no ha tardado en reaccionar a la vida sexual de Doña Rosa. “Don Pedro le hablan”, “Doña Rosa con sus chistes”, “Qué pues, Don Pedro cómprese la bombita de Andrés García”, “Morí de la risa los quiero”, “Se va a poner celoso Don Pedro” y “Me hacen reír demasiado”, al tiempo que les indicaban que amarían verlos juntos.

Hace pocos días, Juan Rivera y Doña Rosa viajaron a Miami para que la mamá de Jenni Rivera recibiera su galardón de Premios Más. Ya de vuelta fue detenida en el aeropuerto de Miami y Juan Rivera registró todo. Era una requisa de rutina de las autoridades aeroportuarias. Durante la estancia en el estado de Florida, a ambos le preguntaron por los desnudos de Chiquis Rivera en las redes sociales, a los que Doña respondió: “Sí da pena, pero si a ella le funciona está bien”. Mientras que el tío de Chiquis Rivera dijo que, si fuese su hija, la invitara a no hacerlo por considerarlo: “Innecesario”.

Lo cierto es que Doña Rosa, a pesar de todos los golpes por los que ha pasado como cabeza de familia, sigue manteniendo su buen humor y tratando de llevarse bien con su ex Don Pedro Rivera. En algún capítulo anterior, la mamá también de Lupillo Rivera y Rosie Rivera contó el duró momento en que decidió separarse de Don Pedro Rivera. Aún así, ambos lograron salir adelante por sus hijos y por sus nietos. Aquí les dejamos ese capítulo para que lo disfruten y para que, si quieren reirse un poco, sigan las aventuras de “Doña Rosa Rivera Cocina“.

