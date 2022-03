Ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, no se presenta en concierto y se arma un escándalo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Se ha viralizado en redes sociales el escándalo que se armó en Anaheim, California cuando el ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, se retiró de un concierto donde debía presentarse en The Grand Anaheim. El propio cantante tuvo que salir a aclarar todo. Pero, momentos antes, ya varias personas habían subido a las redes sociales el escandalazo que se dio en el lugar. Magaly Ortiz cubrió todos los detalles y los colocó en sus su canal de Youtube.

“Auxilio no nos dejan salir. Auxilio nos están secuestrando. Se fue porque no le pagaron“, se escucha decir a parte del equipo de Lorenzo Méndez mientras se ve un atasco de gente en un salón. También se armó un lleva y trae entre alguien quien parecía estar cubriendo el evento y quien parece ser un representante del ex de Chiquis Rivera: “Qué bueno que no le pagaron por eso siempre va a ser una artista fracasado porque nunca da la cara – ¿Quién es un fracasado? Tú eres un fracaso porque traes un celular bien chiquitito”. Todo este escándalo después que Lorenzo Méndez se retirara de un concierto en Anaheim donde debía presentarse. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

“Me da vergüenza más que nada y la verdad un poquito enojado porque es un evento que yo había estado esperando mucho tiempo para presentarme aquí en un teatro, algo bonito, algo espectacular, aquí el sur de California en Anaheim y pos nada, unas personas que yo estaba confiando… Yo hice mi parte y hasta más para promover el evento y además porque no se les dio la chin** gana no quisieron pagarnos lo que es. Me pone en una posición con la gente que vino a ver mi presentación, en una posición también como artistas. No sé cómo explicarlo la verdad. Estuvieron medios. Yo quise atenderlos y también se puso feo eso. No sé mi gente, la verdad estoy triste más … Yo no soy una persona de chismes, no me gustan los escándalos. Dios mío no me gustan los chismes, no siento que ocupo. Si Dios me permite, con mi talento vamos a lograr grandes cosas, como hemos logrado ya todavía. Nada, disculpas a toda la gente de Anaheim, mi presentación de Lorenzo Méndez… pero nada uno va a ser las cosas bien por uno mismo… Chinga*** este negocio está bien ca*** Cuando les digo que la gente que más quiere uno es la gente que le da espalda, confíen en lo que les digo. Pero nada, Dios es justo, bendiciones”, dijo el ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, explicando lo sucedido en el escándalo que se armó al no presentarse en un concierto. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Adal Loreto, reconocido mánager de la industria musical, dijo que Lorenzo Méndez estuvo muy apenado y preocupado por el público que asistió a verlo especialmente a él. También dijo que básicamente Lorenzo iba a tener que pagar por tocar después de cancelarle a los honorarios a músicos. Así que, el equipo decidió después de: “No dar las matemáticas, no presentarse”. View this post on Instagram A post shared by Adal Loreto (@adalloreto)

La buena noticia es que, Lorenzo Méndez pudo dar la cara a sus fans y contar al menos su versión de la historia. Habría que esperar que los propios ejecutivos emitan un comunicado para saber su versión de los hechos. Hasta el momento de cierre de esta nota, no lo habían hecho. Sin embargo, el periodista Javier Ceriani de Chisme No Like dijo en sus redes sociales que Lorenzo Méndez fue estafado: “Última Hora !!! Esta Noche de Terror !! Lorenzo Méndez estafado por hija de Marisela, Marilyn Odessa y su socia ??? Lorenzo no Salió a cantar y hay pelea …. #Acusaciones y escándalo en Anaheim…”. View this post on Instagram A post shared by CERIANI JAVIER (@javierceriani)

Por lo pronto, nosotros les dejamos el tema “Se me Sigue Notando” de Lorenzo Méndez, mientras se aclara el mal momento que se vivió en Anaheim.

