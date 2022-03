Karol G menea sensualmente sus caderas y hasta se toca, usando un minivestido rosa de seda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Emma McIntyre for Billboard / Getty Images

Karol G no deja de mostrarse feliz, y ahora pasó una noche muy divertida en Miami al irse de fiesta para ver en concierto a su amigo Feid, compartiendo en Instagram los mejores momentos de la velada. Ella lució espectacular en un minivestido rosa de seda y hasta bailó sensualmente reguetón.

Antes de disfrutar el evento la bella reguetonera colombiana se grabó presumiendo su sexy atuendo y posó para los fotógrafos; durante el concierto Karol brindó con sus amigas y coreó varios de los temas de Feid, con quien hace unos meses lanzó el dueto "Friki".

Apenas unas horas después de que comenzara la venta de boletos para sus próximos conciertos, Karol G se mostró muy emocionada y a través de sus historias de Instagram compartió un video con sus fans. El primer show de esta nueva etapa de la gira será el 26 de marzo en Barranquilla, Colombia, para después pasar por México, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador.

