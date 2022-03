Ludwika Paleta cautiva desde la playa luciendo su figura al natural en bikini: “Dudé en subir estas fotos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ludwika Paleta prefiere mostrar su figura al natural, es decir, sin los filtros que pueden llegar a transformar por completo la apariencia real de las personas, por lo que con una serie de sensuales fotografías dejó claro que a sus 43 años mantiene una figura perfecta que no necesita la ayuda de la tecnología.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la actriz polaca que actualmente radica en México publicó un par de fotografías en las que, como pocas veces, apareció luciendo cuerpazo con un diminuto bikini negro, pero aprovechó para enviar un contundente mensaje a quienes abusan de los filtros en las publicaciones de redes sociales.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“Buenos días. Tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados, o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin ‘arreglar’, escribió en su mensaje.

Segura de la belleza que posee y las huellas que le ha dejado el paso de los años, la estrella de televisión dijo estar orgullosa de cómo luce gracias a una vida saludable.

“Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones también están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy“, detalló.

La publicación que finalizó con la invitación a sus fanáticos a vivir “sin tantos filtros”, terminó causando revuelo, pues en unas cuantas horas logró acumular cerca de 200 mil reacciones en forma de corazón.

Además de otras famosos como Verónica del Castillo, Ana Serradilla, Erika de la Rosa y Flavio Medina, su hermana Dominica Paleta confirmó que no necesita ningún filtro para lucir tan bella como lo hizo este fin de semana.

“Ándale estás espectacular, no necesitas medio retoque ni filtro“, sentenció Dominica en la sección de comentarios.

Asimismo, en otro video Ludwika presumió el nuevo tono de cabello en el que dijo adiós a su característica melena rubia, todo esto mientras da una caminata por la playa en la que nuevamente dejó a la vista sus piernas y belleza al natural, pues también permitió apreciar su bello rostro sin gota de maquillaje. View this post on Instagram A post shared by Ludwika Paleta (@ludwika_paleta)

También te puede interesar:

–Jaime Camil incomoda a Ludwika Paleta con este inesperado comentario

–Ludwika Paleta deja sin palabras al mostrarse sin una gota de maquillaje y sin filtros

–¿La recuerdas? Así era la campirana casa que Ludwika Paleta malvendió en Nueva York