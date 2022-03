Ninel Conde expone sus deslumbrantes curvas con una diminuta y “cómoda” pijama

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este fin de semana Ninel Conde volvió a presumir su belleza ante millones de fanáticos de redes sociales, pero en esta ocasión no apareció desde la playa o junto a la piscina con sus acostumbrados bikinazos, pues fue desde la comodidad de su hogar en donde presumió la estilizada figura que posee gracias a un sexy conjunto de pijama.

“El Bombón Asesino” no para de trabajar, pues hace unos días fue confirmada como uno de los talentos que participarán en ‘Tu Cara Me Suena‘, además de continuar en su faceta como empresaria con una línea de productos para adelgazar; sin embargo también se ha dado tiempo de consentir la pupila de sus 5 millones de seguidores que ha conquistado dentro de su cuenta oficial de Instagram.

Y es que la estrella de televisión reapareció posando desde un sofá con el diminuto set de prendas que utiliza para dormir y que, por fortuna para sus fieles admiradores, también dejó a la vista sus torneadas curvas.

“Me desperté muy cómoda hoy… Tanto así, que quiero tenerlos acá en pijama conmigo. ¿Les gustaría acompañarme?“, señaló la también cantante como descripción de la postal que superó las 20 mil reacciones en forma de corazón en unas cuantas horas.

Asimismo, detalló que dicha imagen forma parte del contenido exclusivo que comparte en la página de contenido diseñado para sus verdaderos fanáticos, a la que se unió hace unas semanas y que ha dado mucho de qué hablar.

“En mi OnlyFans les comparto TODO mi contenido exclusivo, para que me acompañen y además podamos platicar un rato”, agregó.

Como parte de los adelantos que continuamente comparte la voluptuosa estrella de televisión, días antes publicó una sensual postal que conquistó miles de corazones, pues en ella reapareció dando la espalda a la cámara utilizando un diminuto bikini.

Asimismo publicó una atrevida selfie frente al espejo en la que nuevamente apareció luciendo un bikini de hilos dorado con el que su espectacular anatomía quedó a la vista de por lo menos 75 mil fanáticos que la calificaron con un Me gusta. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Mientras que, desde la playa, Ninel Conde volvió a subir la temperatura gracias a un traje de baño de dos piezas en color azul que combinó con un ligero pantalón de encaje que le permitió mostrar parte de la ejercitada figura que mantiene a sus 45 años. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

