Sin ropa interior, Camila Cabello muestra sus encantos tras mojar su vestido blanco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Kristy Sparow for L'Oreal / Getty Images

Luego de estrenar su sencillo “Bam bam” (que marca su regreso a la escena musical) Camila Cabello ha retomado de lleno sus redes sociales. Ahora sus más de 60 millones de seguidores en Instagram quedaron complacidos con unas fotografías tomadas durante las grabaciones del videoclip de la canción, y la cantante lució muy sexy en un minivestido blanco que, mojado con vino, dejó ver parte de sus encantos.

En promoción durante el programa de James Corden la intérprete lució su figura en un vestido verde y luego en uno de color azul con gran abertura en las piernas; de paso celebró por partida doble, ya que el 3 de marzo cumplió 25 años, por lo que también dejó ver lo feliz que estaba a bordo de un auto. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Hasta el momento, el video de “Bam bam” (un tema a dueto con Ed Sheeran) ha obtenido más de seis millones de vistas en YouTube. Camila complementó otras imágenes que publicó (en las que aparece en la piscina y usando un microbikini de animal print) con el mensaje “MI HUMOR HOY!!!! Gracias por todo el amor en BAM BAM”. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

También te puede interesar:

-Usando biker shorts rosas Camila Cabello se muestra haciendo planchas sobre el piso

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Camila Cabello mueve su retaguardia al hacer un sensual perreo bajo el sol