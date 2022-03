Andrea Escalona roba miradas al meditar con diminuto bikini negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Andrea Escalona continúa lidiando con una de las pérdidas más dolorosas de su vida como lo fue la repentina muerte de su mamá, la productora Magda Rodríguez; lo cual la ha llevado a tomar terapias de sanación y un estilo de vida apegado a la espiritualidad, por lo que recientemente se dejó ver meditando, pero imprimió un toque de sensualidad gracias a un diminuto bikini.

Aunque diariamente presume su figura con ajustadas prendas dentro del programa ‘Hoy’, este fin de semana la conductora se robó miles de miradas a través de sus redes sociales, en donde presumió su reciente visita a Tepoztlán, Morelos, desde donde posó con coqueto traje de baño de dos piezas que resaltó al máximo su curvilínea silueta.

En esta ocasión, la guapa presentadora presumió a través de su perfil de Instagram una postal en la que se lució desde un centro de retiro, en donde apareció haciendo un ritual de meditación al mismo tiempo en que viste un bikini color negro, con el que dejó a la vista de 2.1 millones de seguidores su curvilínea silueta.

La publicación fue acompañada con la palabra “Equilibrio”, con lo que logró acumular más de 42 mil “me gusta”, además de una lluvia de mensajes en los que halagaron su deslumbrante belleza.

Y ahora que está dispuesta a retomar su vida y los viajes que tanto disfruta, no ha dejado de presumir su figura con diminutos bikinis, tal como el que lució días antes desde un yate, en donde se mostró disfrutando del mar, su belleza y por supuesto la vida.

“Cuando no sabes qué está más sabrosa, la vida, el mar o tú“, escribió al pie de un par de fotografías en las que se volvió a robar el corazón de sus fanáticos. View this post on Instagram A post shared by andy_escalona (@andy_escalona)

De esta misma forma, Andrea Escalona causó revuelo al posar con un diminuto bikini de holanes color verde, conjunto de baño que modeló desde el balcón para dejar con la boca abierta a por lo menos 65 mil usuarios que cayeron rendidos ante su despampanante silueta. View this post on Instagram A post shared by andy_escalona (@andy_escalona)

“Tan perfecta muñequita“, “Eres inmensamente hermosa con una belleza inigualable“, “Estás espectacular“, “Eres la más hermosa“, sentenciaron algunos admiradores de la presentadora de 35 años.

