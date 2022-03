Camila Cabello menea su retaguardia al bailar reguetón, usando un pantalón transparente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace algunos días Camila Cabello cumplió 25 años, y tuvo varias celebraciones; en una de éstas se animó a bailar sensualmente reguetón, luciendo su figura en un atuendo plateado con top y pantalón transparente que dejó ver su ropa interior.

Durante las grabaciones del videoclip de su más reciente sencillo “Bam bam” (un dueto con Ed Sheeran) la cantante aprovechó para posar junto a una disco ball gigante, usando el que fue su atuendo favorito: un minivestido blanco de seda que delineó su escultural figura. View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updtesccabello) View this post on Instagram A post shared by Camila Cabello Updates (@updtesccabello)

En una reciente entrevista con Apple Music Camila habló acerca de su rompimiento con el cantante Shawn Mendes y de cómo ello se ve reflejado en la letra de su nueva canción: “Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum. Mientras estuvimos juntos simplemente pensaba: ‘¿Cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana?’ Ambos empezamos a salir siendo muy jóvenes, en realidad sólo estábamos aprendiendo a ser adultos. Y eso a veces significa que tu carrera no tiene por qué ser tu prioridad principal…Las cosas cambian y toman un giro inesperado. Amo a Shawn y siento que literalmente no existe nada más que amor por él”. View this post on Instagram A post shared by Apple Music (@applemusic)

También te puede interesar:

-Sin ropa interior, Camila Cabello muestra sus encantos tras mojar su vestido blanco

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Usando biker shorts rosas Camila Cabello se muestra haciendo planchas sobre el piso