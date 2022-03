FOTOS: Emir Pabón y Stefanía de Aranda por fin se casan tras accidente que casi los deja sin vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En junio de 2021 Emir Pabón y Stefanía de Aranda sobrevivieron a un aparatoso accidente automovilístico en Houston, Texas, y tras varios meses de recuperación y el nacimiento de su primer hijo, la pareja finalmente celebró su boda religiosa en medio de una majestuosa fiesta en la que se rodearon del cariño de familia, amigos y algunos famosos que los acompañaron en este día tan especial.

A dos años de su boda civil, la pareja selló su amor en una ceremonia religiosa de ensueño que se llevó a cabo el pasado sábado 5 de marzo en una exclusiva hacienda de Cuernavaca, Morelos, en donde no solo brillaron por la lujosa decoración, sino que también hicieron gala de sus dos culturas, la mexicana y la colombiana.

Stefanía y Emir no solo fueron abrigados por el cariño de su familia, pues también asistieron algunos famosos como Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman, el productor Juan Osorio y su novia Eva Daniela, Rafa Balderrama, René Franco, Rafa Mercadante, Gustavo Adolfo Infante, Karla Pineda, Malillany Marín, Maxinne Woodside y Patricio Cabezut, entre un total de 350 invitados.

Por supuesto la pareja cuidó cada detalle, desde la elegante decoración que estuvo compuesta por miles de rosas blancas y orquídeas, candiles de cristal, velas, árboles gigantes y alfombras blancas que crearon el ambiente perfecto. La velada también fue amenizada con un impresionante espectáculos de fuegos artificiales.

Por su parte, la novia lució tal y como siempre lo soñó, pues llevó un impresionante vestido en corte sirena con pedrería confeccionado por el diseñador mexicano Gustavo Matta, además de una tiara en forma de corona realizada en su natal Arandas, Jalisco, que la hizo ver como toda una reina.

Emir Pabón compartió la emoción que sintió al verse cumplir uno de sus más grandes sueños, llegar al altar y al mismo tiempo contar con la presencia de su hijo Matías de Jesús, a quien dieron la bienvenida en julio de 2021.

“Tenía el sentimiento a todo lo que da, entró primero Matías, lo veo y todavía no me la creo que yo sea su padre me emociona demasiado verlo y de repente va entrando la princesa Stefanía así hermosa, fue un shock positivo para mí“, relató el cantante para ‘Despierta América’. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Aunque la pareja inicialmente había planeado disfrutar de una maravillosa luna de miel en un crucero por Rusia, debido al conflicto bélico que se vive actualmente tuvieron que cambiar su viaje al Caribe Mexicano, a donde partieron este lunes.

