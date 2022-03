Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe cuentan los retos que tendrán en La Mesa Caliente

Exclusiva

Telemundo reinventa su horario vespertino con La Mesa Caliente, espacio que reúne a partir de hoy a Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe en el que se expondrán noticias e historias de interés para la comunidad hispana. Pero esto implica retos que nos contaron en una entrevista exclusiva para La Opinión. Así como también qué admiran una de la otra.

La Mesa Caliente será un programa en el que un grupo de amigas que aman comunicar, tenderán un puente de información y entretenimiento. En el caso de Myrka Dellanos y Giselle Blondet ambas vuelven a la televisión. Verónica Bastos hace un brinco de un programa a otro pero recordemos que estuvo mucho tiempo al frente de Suelta la Sopa. Alix Aspe es la cara nueva, aunque ya tiene ratito frente a las pantallas y es un chica que se ha formado en producción dentro de la cadena logrando así reconocimientos por su labor en la área digital.

En la entrevista a La Opinión, las conductoras de La Mesa Caliente: Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe hablaron del reto que supone este formato para sus carreras, un espacio que la propia Verónica Bastos ha definido como: “Una perfecta ensalada de las 3 de la tarde”, que brindará a la audiencia de todo un poco. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Según sus propias palabras, la ex conductora de Suelta la Sopa, Verónica Bastos, espera desligarse un poco del personaje que desempeñó en su antiguo programa, para mostrar ahora una faceta más humana y femenina en su rol de madre, emprendedora y profesional. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

Por su parte, Giselle Blondet aspira reflejar la madurez que ha adquirido a lo largo de sus más de 20 años de carrera en la televisión hispana de los Estados Unidos. A la vez que Myrka Dellanos reflexiona sobre su experiencia en el medio periodístico y de las bases éticas que ha practicado durante años, incluso cuando fue profesora de Periodismo. El reto para ella consiste en que, esta vez podrá tener su propia voz y dar cabida a su opinión sobre los diversos temas que serán tratados en el espacio vespertino. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

La nobel conductora, Alix Aspe, quien se desempeñó por años como productora dijo estar gozando esta nueva oportunidad que le brinda la cadena Telemundo donde podrá demostrar todo lo aprendido durante años. Aseguró sentirse muy orgullosa de pertenecer a este grupo de grandes mujeres con gran trayectoria dentro de los medios y que gozan del cariño del público hispano.

Las cuatro conductoras de La Mesa Caliente aspiran convertirse en la voz e inspiración a todas esas mujeres latinas que trabajan duro a diario para salir adelante en los Estados Unidos. en el nuevo show de Telemundo pretende ser un espacio que ofrecerá a la comunidad latina los acontecimientos de cada día desde una perspectiva mucho más personal y orgánica con la visión de cuatro extraordinarias mujeres que representan distintas culturas, puntos de vista y generaciones.

Los televidentes podrán ver La Mesa Caliente en vivo de lunes a viernes a las 3pm/2c, a través de Telemundo.com o en la app de Telemundo que está disponible en el Google Play Store y el Apple App Store. El público podrá unirse a la conversación a través de Telemundo.com y las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter usando @lamesacaliente y #LaMesaCaliente. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

