Adria Arjona se luce en tanga negra al contemplar una cascada

Foto: Randy Shropshire for InStyle / Getty Images

Adria Arjona cuenta con un grupo de fieles fans, a quienes ahora complació con unas fotografías que publicó en Instagram y que la muestran durante un viaje a la playa, luciendo su figura en un minibikini negro con tanga y posando mientras contemplaba una espectacular cascada.

La bella hija del cantante Ricardo Arjona compartió un video en el que aparece promocionando la línea de maquillaje de la firma Armani, siendo la modelo principal de la campaña. También escribió un mensaje junto a la imagen que la muestra posando a bordo de un auto: “Más empatía, menos juicio. Más compasión, menos crítica. Más gracias, menos especulación”. View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona) View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona)

El número de seguidores de Adria Arjona está a punto de aumentar en las próximas semanas, ya que el 1 de abril se estrenará en Estados Unidos la película “Morbius”, producida por los estudios Marvel y en la que ella comparte créditos con Jared Leto. En su cuenta de Instagram la actriz publicó el trailer final de la cinta. View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona)

