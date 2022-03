Alicia Machado defiende a nueva Miss Universo por su peso y llama cerdo a Donald Trump

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que días recientes Alicia Machado se dejara ver con tanga y ventosas en la espalda, la ex Miss Universo ha salido a defender a la nueva 2021, Harnaaz Kaur Sandhu. Misma que, al igual que Alicia Machado subió de peso y ha recibido varias críticas por lo mismo en las redes sociales. Pero, Alicia Machado salió defender a la Miss Universo 2021 por su peso y llamó cerdo a quien fue su verdugo en su reinado, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Gracias a Dios reina y valiente mujer no tiene a Mister Cerdo de jefe. Este 2022 es otra era de empatía y amor al prójimo. Hoy el bullying es un delito. Salve reina. Hermosa Miss Universo“, escribió Alicia Machado en Instagram defendiendo a Harnaaz Kaur Sandhu de las críticas por su ligero aumento de peso. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Recordemos que Alicia Machado ganó el Miss Universo 1998 cuando solo tenía 18 años. A las pocas semanas tuvo un aumento de peso y, el propio presidente para ese momento de la Organización Miss Universo, Donald Trump, la hizo ejercitarse ante de decenas de cámaras de televisión. La venezolana y ganadora de la Casa de los Famosos contó, tiempo después, cómo eso le generó ataques de pánicos y le desencadenó una bulimia y una anorexia nerviosa que le duró años y que, le costó superar. Pero también confesó que quiso intentarse suicidarse dos veces por este mismo motivo.

Pero, Alicia Machado logró abrirse en un camino como actriz, cantante, modelo, empresaria y animadora en la industria del entretenimiento. Llegó a cobrar un millón de dólares por ser portada de la revista para adultos para Playboy. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Su éxito no ha cesado. Aquellos duros momentos cuando apenas iniciaba su carrera artística quedaron en el pasado. Incluso durante la campaña presidencial en la que se debatían el mando de los Estados Unidos Donald Trump y Hillary Clinton, esta última invitó a la ex Miss Universo a uno de sus discursos. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Recientemente, Alicia Machado ganó el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos. Sin duda, una carrera que ha tenido sus momentos de escándalos, pero también una donde la calidad profesional de Alicia Machado jamás se ha puesto en duda. Es innegable que la venezolana nació para ser reina de todo lo que emprenda. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

