Dayanara Torres cambia su casa estilo rancho de California por un lujoso apartamento en Miami

La modelo boricua Dayanara Torres, de 47 años, decidió dejar atrás su vida en el estado de California y comenzar de nuevo en Florida.

Por medio de un video, con duración de poco más de un minuto, la ex de Marc Anthony nos mostró diversos aspectos de su nuevo apartamento.

“Hola Florida. Nuevo año, nuevo lugar, es un día nuevo. Decorando mi nuevo hogar”, fue el texto con el que la exreina de belleza acompañó su video.

Gracias a ese material pudimos conocer algunas de sus habitaciones, así como parte de su decoración, la cual corre a cargo de su colección de accesorios para el hogar.

El video comienza en la sala de televisión, la cual, por lo que pudimos ver, está conformada por un hermoso librero de color blanco, así como por sofás grises, por algunos cuadros y por una televisión empotrada en la pared.

También mostró su balcón, desde el que goza de unas envidiables vistas de la ciudad de Miami y donde tiene algunos muebles de jardín.

Hasta el momento se desconoce si su cambio de vida incluye mudarse con su misterioso novio o si seguirá viviendo sola.

Así era su vida antes de trasladarse a la Ciudad del Sol

Antes de su traslado a Florida, la mamá de Cristian y Ryan radicó por varios años en una más que acogedora casa en Woodland Hills, California.

La propiedad, que adquirió en agosto de 2014 por $1,517,000 dólares, cuenta con una extensión de 3,209 pies cuadrados, con cinco recámaras y con cinco baños.

Es completada por un vestíbulo, por cocina, por comedor, por sala de estar, por sala principal, entre otras habitaciones. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

Al exterior goza de extensas áreas verdes con árboles frutas, de piscina con su respectiva área de spa, de zona de parrillada y de terraza con diversos muebles de exterior. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr)

