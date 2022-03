Ayuno sexual de Kourtney Kardashian y Travis Baker surgió efecto y se “devoraron” en público

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Desde que comenzaron a salir Kourtney Kardashian y Travis Barker no han parado de hacer sus demostraciones de amor en público. Muchas de ellas criticadas por el ex de “Kourt” y padre de sus 3 hijos, Scott Disick. Ahora, estos tórtolos han vuelto a sus escenas en poses sugerentes en público y los han fundidos en Instagram. Todo parece indicar que el ayuno sexual de Kourtney y Travis ha surtido efecto, pues se “devoraron” en público.

De piernas abiertas y boca arriba con su amado de por medio mientras se devoraban a besos fue como Kourtney Kardashian y Travis Scott han dejado atrás su ayuno sexual. La integrante de la dinastía Kardashian Jenner dijo a Bustle que la terapia fue para volver a poner equilibrio entre mente, espíritu y cuerpo con la naturaleza. Además agregó que: “Fue una locura, pero que todo funcionó para mejor”. View this post on Instagram A post shared by Travis ❤️ Kourtney (@kravis_love) Deslizar a la derecha.

Cosa que ha quedado más que clara al un paparazzi captar a la pareja, quienes ya se comprometieron y quienes planean celebrar una boda privada muy pronto, en una posición sugerente uno encima del otro en medio de una playa pública de Laguna Beach, California. Además, según la revista People, una familia que tenía niños se les acercó, pero no dejaron claro si fue para llamarles la atención por la sesión de besos subidos tonos. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

Lo que sí está claro es que, mientras Kanye West y Kim Kardashian siguen literalmente matándose durante un proceso de divorcio que ha sido bastante complicado, Kourtney Kardashian y Travis Barker no pueden contener la amor y pasión que sienten el uno por el otro. En medio de un mundo lleno de guerra, el darse amor es casi un acto de valentía. Así que felicidades por los tórtolos aunque algunos los critiquen. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

