Bella Thorne viaja por el desierto usando un colorido sostén de hilos tie dye

Desde el mes pasado Bella Thorne emprendió un viaje a Europa, y luego de visitar Italia (el país de su prometido Benjamin Mascolo) ahora se encuentra en París; desde ahí se ha dejado ver en varias fotografías, posando a bordo de un auto mientras recorre el desierto y luciendo su figura en un sexy atuendo compuesto por pantalones de color verde limón y un sostén de hilos de diseño tie dye, con lo que hizo frente a las altas temperaturas.

La actriz y empresaria también posó en una sala de espera luciendo espectacular en un traje de minifalda y saco, el cual abrió para dejar ver su sostén de encaje. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje “¿Qué? ¿Como si ser profesional en los negocios fuera difícil?” View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

Recientemente Bella Thorne dio a conocer que ya hay distribuidora para su nueva película “Measure of revenge”, un thriller en el que comparte créditos con Melissa Leo. Este año se estrenarán otros cuatro filmes en los que ella aparece como actriz y productora. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

