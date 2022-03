Francisca Lachapel traga grueso al hablar de su divorcio en Univision

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace apenas unos días, el rostro de la estrella de Despierta América, Francisca Lachapel, iluminaba Times Square. Nueva York fue el lugar al que emigró la dominicana con una maleta llena de ilusiones. A la gran manzana llegó vendiendo ollas. Hoy en día es uno de los talentos más importantes de Univision. Ante las pantallas de la que es ahora su segunda casa, también habló de lo que sucedió tiempo después y tragó grueso al mencionar su divorcio.

De una manera muy sincera, la conductora de Despierta América, Francisca Lachapel, habló de su divorcio. Recordemos que la ganadora de Nuestra Belleza Latina estuvo casada con Rocky Lachapel desde el 2010 hasta el 2016. De él, le quedó el apellido que muchos siguen usando, pero que ella ha tratado de desligar después del divorcio tratando de usar en las redes sociales tan solo: “Francisca”. Video de Despierta América de Univision.

“Fue un momento muy incómodo, muy incómodo… el más incómodo, por decirlo así… Que viví aquí. De tener que hacer un show y encima tener que hablar de una separación…”, se le escucha decir a Francisca Lachapel al tiempo que recuerda también que de inmediato que, después del divorcio, vino la soltería y la nueva pareja que se convirtió tiempo después en el padre de su hijo Gennaro. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

“Aquí han pasado las grandes transformaciones de mi vida”, dijo Francisca Lachapel al tiempo que le agradeció a Despierta América todo lo que le ha brindado y las oportunidades que ha tenido. Francisca asegura que siente desde lo más profundo de su corazón una misión de: “Servir”, desde que se coloca en frente de las pantallas de Univision. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Francisca Lachapel aprovechó la oportunidad de agradecer a todos sus compañeros de Despierta América por haberle enseñado tanto como amiga, compañera, hermana y madre. Su compañero Alan Tacher le dedicó unas palabras hermosas a la dominicana: “Le entras a todo. Te amo y lo sabes”, dijo el conductor. Sin duda alguna, Francisca es todo un ejemplo de superación y mujer hispana. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

