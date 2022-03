Celia Lora se luce frente al espejo con seductor bikini de animal print

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Celia Lora no deja de llamar la atención dentro de sus redes sociales, en donde una vez más presumió su curvilínea silueta mientras posa con un traje de baño de dos piezas que enamoró a sus fieles admiradores.

Como ya es costumbre para sus 10 millones de seguidores de Instagram, la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ volvió a subir la temperatura al posar frente al espejo con un delirante bikini de animal print con el que sus exuberantes curvas quedaron expuestas.

Sonriendo y con mirada fija hacia la cámara, fue como la hija del rockero mexicano, Alex Lora, reapareció para consentir la pupila de sus más exigentes admiradores, quienes en unas cuantas horas calificaron la postal con más de 50 mil corazones rojos.

El sensual conjunto de baño forma parte de la colección de trajes de baño diseñado por Celia Lora, el cual se encuentra a la venta y en la página de Celi Sheli en Instagram.

Para continuar con el derroche de belleza y sensualidad, la modelo de Playboy modeló una prenda con el mismo estampado, pero de una sola pieza, en donde dejó a la vista sus voluptuosos atributos que han conquistado a millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by Celi Sheli (@celi_sheli_bikinis)

Sentada, con las piernas cruzadas y ante la luz del sol, fue como la participante de ‘Acapulco Shore’ dejó a la vista su seductor bañador que nuevamente enloqueció a miles de fanáticos.

Este mismo modelo fue presumido semanas atrás con ayuda de un sugerente video en el que mostró cada detalle del traje de baño y por supuesto, no pasó desapercibida su curvilínea anatomía. View this post on Instagram A post shared by Celi Sheli (@celi_sheli_bikinis)

Mientras que, posando de los más sonriente y con las manos sobre la cabeza, nuevamente atrajo las miradas para enamorar a miles. View this post on Instagram A post shared by Celi Sheli (@celi_sheli_bikinis)

