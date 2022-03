Khloé Kardashian presume su figura en leggings rosas mientras hace estiramientos en el gimnasio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Khloé Kardashian tiene una gran disciplina para acudir al gimnasio diariamente, y ahora, a través de sus historias de Instagram compartió dos videos en los que mostró los progresos de sus ejercicios. Ella lució su figura en un conjunto de top y leggings de color rosa, haciendo estiramientos previos a sus rutinas y presumiendo su minicintura.

Hace algunos días la socialité de 37 años (y cofundadora de la compañía Good American) posó para unas fotografías usando un ajustado enterizo de látex en color chocolate, con el que dejó ver su drástica pérdida de peso; el mensaje que escribió junto a su post fue “resbaloso cuando está mojado”. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

El 14 de abril se estrenará en la cadena de streaming Hulu el nuevo reality show de Khloé y su familia, titulado “The Kardashians” y en el que hablará acerca de su tormentosa relación con Tristan Thompson. Tanto ella, su madre Kris Jenner y sus hermanas Kim y Kourtney aparecen con un total look negro en la portada del más reciente número de la revista Variety. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

