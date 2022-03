En microbikini, Alicia Machado recibe una maderoterapia y pide que no la censuren

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Para contar con la energía suficiente en sus actividades diarias Alicia Machado acude con frecuencia al spa, y ahora sorprendió a sus fans con un video en el que aparece usando un microbikini verde mientras recibe un masaje reductivo: “Mi gente, qué tal, no piensen mal de lo que me están haciendo. No me vayan a censurar. Aquí tengo a la bella Estefany, que me está cayendo a palos, literal, con la maderoterapia”.

La bella venezolana también se dejó ver eligiendo su vestuario para presentarse en otra de las fechas de su exitoso monólogo; luego de probarse un sexy minivestido de terciopelo, finalmente optó por un traje de color naranja con el que lució muy elegante en el escenario.

Alicia Machado siempre ha estado a favor del empoderamiento, y la semana pasada, con motivo del Día Internacional de la Mujer, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía acompañada de un largo mensaje, en el que se destaca lo siguiente: “Ya por lo menos yo no lucho más, ya les hemos dejado claro al mundo 🌍 que somos la pieza mágica e indispensable, que no somos ni más ni menos, que somos iguales y que ya no hay marcha atrás en la hermosa convivencia de unidad entre los hombres y nosotras las mujeres. Bienvenida sea una nueva era femenina de apoyarnos y valorarnos entre nosotras y seremos invencibles!” View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

