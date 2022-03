Kate del Castillo publica foto con su hermana y el público se impacta con el parecido

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las famosas hermanas del Castillo siguen estando más guapas que nunca. Kate del Castillo y Verónica del Castillo muy activas en Instagram publicaron un carrusel de fotos juntas que impactó a su público con el innegable parecido entre ambas: “Parecen gemelas“, les llegó a escribir uno de sus más ferviente seguidor.

Kate del Castillo, protagonista de La Reina del Sur, y su hermana Verónica del Castillo al parecer estuvieron compartiendo recientemente después de tres meses sin verse y guardaron imágenes para el recuerdo en las que también se puede apreciar apreciar al hijo de Verónica, Darwin Ángulo Del Castillo. No cabe duda que el parecido entre ambas hermanas es innegable y su público lo notó. View this post on Instagram A post shared by Verónica del Castillo (@vdelcastillotv)

Kate del Castillo acudió a un almuerzo organizado por su hermana Verónica del Castillo, pues por sus múltiples compromisos laborales, no habían podido compartir tiempo juntas. Las famosas mexicanas son muy parecidas y esto se ha acentuado en la adultez de ambas, quienes brillan por separado en sus carreras que, aunque están ligadas al mundo del espectáculo, no tienen nada que ver. View this post on Instagram A post shared by Verónica del Castillo (@vdelcastillotv)

La internacional actriz, productora, empresaria y filántropa mexicana tiene a la audiencia en vilo, pues se encuentra a la espera del estreno de la tercera temporada de la serie que ha contribuido con la globalización de su carrera, La Reina del Sur 3. El ansiado estreno de esta temporada fue pospuesto por la pandemia y aún ni Netflix, ni Telemundo han confirmado la fecha de su estreno que se prevé sea en el segundo trimestre de este año. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

En otro orden de ideas, la polémica actriz Kate del Castillo estaría estrenando romance o al menos así quedó demostrado, luego de ser vista en actitud romántica con Edgar Bahena, un importante director de fotografía según unas imágenes publicadas por TV Notas a principios del mes de marzo. View this post on Instagram A post shared by Agencia México (@agenciamexico)

Por su parte, la reputada periodista Verónica del Castillo fue noticia cuando hace algunos días cuando desmintió a su colega, el también periodista argentino Javier Ceriani, quien aseguró en el programa que conduce en YouTube, Chisme No Like, que la mexicana padecía COVID, avivando la polémica de que ella y su familia no habrían recibido la vacuna contra el letal virus. 🚨¡DE ÚLTIMO MOMENTO!🚨

¡En exclusiva, Verónica del Castillo desmiente que esté hospitalizada de gravedad por COVID-19 tal y como lo aseguran algunos medios! 🙌📺 #ReyesDelPlaybackVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/IFyvRzmI52— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 10, 2022

Lo cierto es que la periodista sí se encontraba hospitalizada pero por otra razón. Le fue detectado un tumor benigno de 12 centímetros en el ovario por lo que requirió atención médica y fue intervenida quirúrgicamente, situación de la cual la hermana de Kate del Castillo, Verónica del Castillo, ya se encuentra recuperada. Ambas hermanas desarrollan sus carreras de forma paralela. Una en Los Ángeles y la otra en Ciudad de México. Aquí les dejamos el tráiler oficial de la Reina del Sur 3 como abreboca de lo que viene. Video del canal de Youtube: Fans de Rafael Amaya.

