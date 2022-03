Lili Estefan y Thalía salen en lancha para una aventura extrema por las playas de Miami

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, y su gran amiga de muchos años la cantante mexicana Thalia se fueron a navegar y mientras una manejaba la lancha, la otra esquiaba en lo que fue toda una aventura por las playas de Miami.

Cómo toda una experta e intrépida capitana de barcos, La Flaca más querida de la televisión hispana, Lili Estefan, se lanzó al mar a bordo de una lancha y la condujo por las playas de Miami para tener una aventura extrema con su hermana del alma, Thalia, a quien tildó de: “Muy Valiente” por practicar esquí en las frías aguas de la costa. Recordemos que, aunque sea el sur de la Florida, no es verano y las aguas han estado más frías en esas zonas de lo normal. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Thalia, cómo reside en Nueva York, no resintió demasiado de la baja temperatura del agua comparado con el frío qué pasa en la Gran Manzana. Se puso su lycra de buzo y se lanzó al agua. La cantante a su vez confesó no haber practicado este deporte extremo hace más de veinte años y que su hijo, que las acompañaba durante el paseo, se preocupó un par de veces al ver caer a su mamá luego de realizar unas piruetas en el agua: “Tía mi mamá está bien”, le preguntaba a Lili Estefan.

Cabe destacar que ambas estrellas, tanto Lili como Thalia lucen espectaculares figuras. Cada vez mejor con el paso de los años. Incluso en el caso de la compañera de Raúl de Molina, los medios de espectáculos ya señalan que tiene una sucesora en cuanto piernas bellas. Nos referimos a su hija Lina Luaces, quien heredó la elegante estampa y larga estatura de su mamá.

La estrella de Univision, Lili Estefan, que también ha sido vista últimamente muy independiente y conduciendo otras naves como en la víspera de San Valentín cuando sorprendió paseando en convertible y en muy buena compañía. Esta vez repitió hazaña pero al lado de su entrañable amiga, Thalia, con la cual tiene una relación de hermandad que data de más de 20 años atrás. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

