Karol G se toma fotos con reclusas de peligrosa cárcel en Colombia

La Bichota, Karol G, es tendencia por todas las fotos que se tomó con reclusas de una peligrosa cárcel en Bogotá, Colombia. Sin miedo a nada, cargada de buena energía y una inmensa sonrisa, Karol G dio un concierto y conoció de cerca cuál es la realidad de las cárceles de su país en su visita a “El Buen Pastor“.

Imágenes de una Karol G visiblemente emocionada han recorrido el planeta. La cantante colombiana del momento visitó a las reclusas de la cárcel de mujeres “El Buen Pastor” en Bogotá y se tomó fotos con todas las reclusas que pudo. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_) Deslizar a la derecha.

La humildad y empatía de Karol G quedaron en evidencia con todas las fotos y videos que se han divulgado de esta convivencia en la que visitó diferentes espacios de la cárcel de mujeres. Ahí, con las reclusas, cantó y hasta compartió con las privadas de libertad y el personal hasta la hora de la comida convirtiéndose simplemente en una más. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Un video resumen publicado en la cuenta oficial de su fundación “Con Cora Foundation” describe las emociones vividas por Karol G, su equipo y algunas de las integrantes de su banda quienes, en un formato reducido y acústico, pusieron a cantar y bailar con mucho sentimiento y entusiasmo a toda la comunidad que hace vida en la cárcel de mujeres “El Buen pastor” en Colombia. View this post on Instagram A post shared by Con Cora Foundation (@concorafoundation)

En la cárcel de mujeres “El buen pastor” hacen vida cientos de mujeres de distintas edades y quedó demostrado, a través de todo el material difundido en redes sociales, que padecen por el hacinamiento y otras malas condiciones del penal. Pero esto no fue un impedimento para que todas estas mujeres olvidaran por un día las razones que las llevaron a estar en esa situación y distraerse al ritmo de las pegajosas canciones de Karol G. Misma que puso todo de su parte para brindarles una experiencia inolvidable a las reclusas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G no solo cantó a todo pulmón sus más grandes éxitos, sino que también escuchó de las propias reclusas sus carencias y padecimientos. Una de las mujeres latinas, por no decir la más del último año prometió involucrarse más con acciones de bienestar, para que estas tengan una vida digna durante su periodo de reclusión. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Karol G se sentó con ellas, las abrazó, les dio la mano y compartió con muchísima cercanía esta experiencia que sin duda marcará un punto de inflexión en su carrera. La ex de Anuel AA llegó a su país natal para realizar varias presentaciones programadas en el marco de su Bichota Tour, y luego de que recibiera un Billboard Women in Music 2022. Uno de los premios especiales dedicados exclusivamente a mujeres exitosas y con un impacto positivo en la industria de la música en los Estados Unidos, todo un privilegio al que pocas artistas han tenido acceso. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G no desperdicia tiempo para marcar tendencia en cualquier área. También se ha sumado al estilo de otros exponentes de la música urbana que lucen prendas de joyería con incrustaciones de metales y piedras preciosas en los dientes. Además, se prepara para su pronto debut en Netflix nada más y nada menos que al lado de su compatriota Sofía Vergara, quien interpretará a la narcotraficante “Griselda“. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda)

Aquí les dejamos el videoclip “Tusa“, el más visto de Karol G en Youtube y que grabó junto a Nicki Minaj. Mismo que cuenta con más de un billón de reproducciones.

