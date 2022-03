Sin sostén, Karol G apenas sostiene su blusa con mínimo broche desde su nuevo hogar en Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Todo indica que, por ahora y los próximos dos meses, Karol G seguirá viviendo en su nuevo hogar que ha decidido formar en la ciudad de Los Ángeles. Sus últimos premios han sido aquí. Además recordemos que estará participando en la serie “Griselda” junto a la también colombiana Sofía Vergara. Por eso, no extrañó verla su hogar en LA y mucho menos mostrando sus encantos. Sin miedo a nada, Karol G presumió su escote de infarto con una blusa que solo era sostenida por un broche mínimo haciendo tono con la naturaleza que rodea a la reguetonera.

“Imaginándome un date para este domingo”. escribió Karol G en su cuenta de Instagram al tiempo que dejaba ver su escote sostenido por el broche pequeñito de la blusa en degradé que tenía puesta. Además, la reguetonera no para de presumir la hermosa vista desde la que se ha convertido en el nuevo hogar de La Bichota en la ciudad de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

A pesar que no se le ha conocido ningún galán a El Makinón, se le ha relacionado con el futbolista colombiano James Rodríguez. Sin embargo, el propio deportista salió a desmentir eso en un video aseguró a su vez estar soltero. Esto, después que se viralizó otro video de Karol G, en el que decía que James Rodríguez era su amor platónico y que le gustaría casarse con él. Recientemente, los rumores han apuntado a hacia otro reguetonero. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Se trata de Feid, con el que que protagonizó un perreo intenso durante un concierto de su Bichota Tour. De inmediato, sus fans pusieron los ojos en los dos cantantes del Género Urbano. Sin embargo, pocos fueron los medios que pudieron olerse la amistad entre estos dos. La Opinión fue uno de ellos y, desde aquel baile, se sabe que han estado más cercanos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

De hecho, Karol G estuvo en el concierto de Feid en Miami y meneó sus caderas con un vestido rosa de seda, mientras entonaba los temas del también reguetonero Feid. Acto inmediato, Karol G recibió el Billboard Women in Music 2021. Un reconocimiento a las mujeres dentro de la industria hispana. Karol G fue galardonada con el premio al “Real Breaker” y triunfó con su escote y por supuesto, con su discurso. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Además, apenas días después se han viralizado las fotografías de una visita que hizo la colombiana Karol G a una cárcel de mujeres en Bogotá, Colombia llamada “El Buen Pastor“. Donde además de cantar y dar palabras de aliento y empoderamiento, se pudo tomar fotos de cerca de con las reclusas. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

Hace unos meses, Karol G estuvo en su natal Colombia como parte de su exitoso “Bichota Tour” y le cantó a Colombia un vallenato. Al mismo tiempo que recorrió barrios de su ciudad y se dejó ver de tú a tú con la comunidad que la vio nacer. No hay duda, Karol G está marcando un antes y un después en la historia de la mujer latina en el mundo. Video de Billboard.

Les dejamos precisamente el videoclip de Karol G con Feid llamado “EL FRIKKI“, que cuenta ya con más de 40 millones de reproducciones en Youtube.

