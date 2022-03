Karol G se quitó el sostén y abrió su chamarra para la portada de Allure

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez más, la colombiana Karol G vuelve a protagonizar la portada de una de las revistas más importantes, Allure, para ello usó varios atuendos de colores planos y, sin miedo a nada, como ya sabemos que es La Bichota, abrió su chamarra amarilla y dejó que se quitó el sostén.

En el medio su busto, su tatuaje que dice: “Hope”, que en español significa “Esperanza”, mientras posaba y abría su chamarra “Over size”, ropa con la que hemos visto a La Bichota Karol G en el último tiempo y también dejaba claro que no tenía sostén puesto. Misma hazaña que repitió hace días al usar una blusa con un mínimo broche que lo sostenía. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Esto para ser una nueva tendencia en la colombiana. Ahora que ha fijado residencia en Los Ángeles, o al menos por un tiempo también usó un look de jean arriesgado colocando en el medio de su busto, sin sostén también, una cadena y dando un poquito de “ojo” a la nueva casa de la ex de Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Por cierto, del cantante de trap, se sabe y se ve que está entregado al amor con la dominicana Yailin La Más Viral. El cantante no ha dejado de consentir a su nueva novia y hasta le regaló un Bentley que ella catalogó como: “Su nuevo juguete” mientras vestía un bikini rojo de infarto. Pero mientras estos tórtolos están en su idilio, Karol G se fue a la cárcel “El Buen Pastor” y allí se tomó fotos con las reclusas y hasta les dio un concierto haciendo que las mismas tuvieran un día diferente. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Para cerrar con broche de oro en lo que va de semana con la portada de la revista Allure, donde además de abrir la chamarra sin sostén, Karol G usó un vestido azul muy parecido a su cabellera e incluso se planteó la opción, o al menos así lo dejó saber, de cambiar el color de la misma. View this post on Instagram A post shared by Allure Magazine (@allure)

Por lo pronto, les dejamos el video “Bichota” de Karol G para que disfruten de esta increible colombiana.

