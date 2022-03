En bikini negro, la hija de Alicia Villarreal se toma una selfie y luce su bronceado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Melenie Carmona cuida al máximo su cuerpo, y diariamente comparte con sus seguidores en Instagram los resultados de sus rutinas de ejercicios, así como los tratamientos de belleza a los que se somete. Tras su visita a un centro de bronceado (donde permaneció en la cabina durante siete minutos) ella publicó una selfie en la que luce su figura en bikini negro, escribiendo en su post “Hay vamo’ hay vamo'”.

La hija de la cantante Alicia Villarreal nunca ha ocultado su interés por convertirse en modelo profesional, y en su cuenta de esa red social compartió muchas fotos en close-up, luciendo distintos tipos de maquillaje y peinados: “Andamos bien creativos oigaaa”.

A Melenie le gusta mucho entrar en contacto con sus fans a través de las historias de Instagram, donde revela detalles poco conocidos acerca de su famosa mamá: “Ah, mi mamá también cambia llantas, sabe manejar trailers, le gusta mucho manejar. También se agarró una temporada que subía cerros…y luego la ves tejiendo. Mi mamá es multitask, no es broma. Pero en resumen su vida aquí en Monterrey cuando no tiene trabajo es muy normal”. View this post on Instagram A post shared by Mel Villarreal (@meleniecarmona)

