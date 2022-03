Greeicy se desnudó y presumió su avanzada pancita de embarazo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si hay alguien que siempre incendia el Instagram con su meneo de cadera, esa es la colombiana Greeicy, quien volvió a cautivar a sus fans al quedarse como Dios la trajo al mundo. Es decir, la cantante colombiana se desnudó y todo para presumir su pancita de embarazo ya en la recta final del mismo. “Mágico que alguien que aún no habla te pueda decir tantas cosas. Increíble que alguien que no conoces te pueda hacer sentir tanto… te pueda corregir y te regale ganas de tanto… de aprender, de crecer… de ser MEJOR”, fue el texto que acompañó la imagen de Greeicy.

Mientras unas pierden un poco la movilidad y la energía, la colombiana Greeicy no deja de sorprender a sus seguidores, pues no ha dejado de bailar aún cuando se encuentra en la recta final del mismo. De hecho, no sólo tiene una fuerza y energía digna de admiración sino que además no ha perdido toda la sensualidad que posee la prometida del también cantante del género urbano, Mike Bahía. Sin miedo a nada, !Greeicy se desnudó! View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

Muy lejos de verse vulgar, Greeicy hizo un desnudo no solo muy artístico sino que realmente fue conmovedor por lo menos así lo dejaron saber los fans de la misma, quienes no pararon de lanzarle flores: “La madre naturaleza haciéndose cada vez más bella”, “Sencillamente hermosa”, “Greeicy… solo tú te ves así de radiante embarazada“, “La pancita más hermosa que he visto”. Recordemos que Greeicy al igual que los cantante Camilo y Evaluna tendrá a su bebé aproximadamente a mediados del mes de abril. View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

Muchas celebridades reaccionaron al desnudo de Greeicy entre ellas la cantante Anitta, la esposa de Luis Fonsi, Águeda López y hasta el propio Alejandro Sanz, quien se ha vuelto muy amigo de la pareja y tiene un especial cariño a la colombiana. Aquí les dejamos el videoclip del tema “Lejos Conmigo” precisamente con el cantante español.

