Maripily Rivera hace temblar sus muslos desde una terraza en Puerto Rico

La boricua Maripily Rivera ha puesto a más de uno a botar la baba. Después que hace varios días la escultural morena sorprendiera a sus fans con unos hilos dentales mínimos y anunciando su calendario. Ahora está en Puerto Rico y, desde el balcón de lo que es su hogar por estos días, hizo menear sus muslos con un ardiente traje de baño.

Tremendo “ojo de taco” se echaron los fans de Maripily Rivera, quien publicó un video desde un balcón en su amada isla natal pero haciendo temblar sus muslos, retaguardia y resto del cuerpo. Ciertamente de temblar, ni tanto, porque la modelo y animadora es una verdadera fanática del mundo fitness, así que posee unos músculos de acero. A través de su cuenta de Instagram se puede apreciar cada una de sus rutinas. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

“Una probadita de lo que viene en abril de mi nueva colección de trajes de baño Maripily Swimear 2022”, escribió Maripily Rivera al tiempo que movía sus caderas como toda una latina. Además de sexy es una empresaria que no para de trabajar. No sólo tiene una marca de jeans, tazas, shorts, faldas, paleta de maquillaje sino también de trajes de baño. Mismos que modela cada vez que puede y que muchas mujeres quieren. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Este año la puertorriqueña cumple 50 años y muchas son las que sueñas con verse así. Pero, no saben que Maripily Rivera se levanta muy temprano y en ayunas se monta en un bicicleta estática y desde ahí comienza su entrenamiento. Además es muy consecuente con su alimentación. Al igual que Jennifer López, Maripily posee una piel envidiable. Misma que cuida de todo tipos de excesos porque, aunque se vea muy alegre y fiestera, es una mujer bastante tranquila. Sin duda toda una belleza integral. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Recientemente, la boricua mostró lo grande que está su hijo Joe García, quien se está convirtiendo en toda una estrella del automovilismo. Su mami no para de presumirlo y de decir lo orgullosa que se siente de él y el jovencito le responde de la misma manera. Sintiéndose cada vez más orgulloso de Maripily Rivera y de todo lo que ha logrado en su carrera y vida personal.

