Conoce por dentro la casa de Albert Martínez, el talento que dijo adiós a ‘Despierta América’

El presentador catalán Albert Martínez, de 39 años y quien por varios años dio el reporte del clima en ‘Despierta América’, vive en un muy lindo apartamento en el estado de Florida.

Por medio de diversos videos y fotografías, el exmeteorólogo de Univision nos ha llevado a conocer diversas habitaciones de su pequeño, pero muy acogedor hogar y, de paso, nos ha presumido su sala de trofeos.

Cocina-comedor

La cocina es abierta y muy pequeña. Está equipada con una alacena de color gris, con electrodomésticos de acero inoxidable y con un mesa de comedor.

La mesa es rectangular y cuenta con espacio para seis sillas de tono chocolate con cojines rojos.

Sala

Entre la cocina-comedor y el balcón se encuentra la sala, un espacio donde este famoso licenciado en geografía ama pasar el tiempo, mientras disfruta de su sofá modular, de su mesa de centro, de su televisión y de contemplar los múltiples Emmys que ha ganado gracias a su destacada trayectoria.

Durante la etapa más fuerte de la pandemia, Albert convirtió ese rinconcito de su apartamento en su estudio de televisión con la ayuda de un aro de luz, de diversos reflectores y de una cámara de alta definición.

También llegó a transformar su sala en un gimnasio casero con la ayuda de una bicicleta. View this post on Instagram A post shared by Albert Martinez (@alberteltiempo)

Balcón

Como buen apartamento de Florida, el de Albert no defrauda, al contar con un balcón que conecta diversas habitaciones y que, de paso, le obsequia unas espectaculares vistas de los alrededores. View this post on Instagram A post shared by Albert Martinez (@alberteltiempo)

Aunque su balcón no es precisamente grande, el reconocido meteorólogo cuenta con algunos muebles de exterior, en los que ama pasar tiempo mientras lee algún libro, pues la lectura es su otra gran pasión. View this post on Instagram A post shared by Albert Martinez (@alberteltiempo)

Albert Martínez dejó de formar parte de ‘Despierta América’ y de Univision desde haca algunas semanas, siendo hasta ahora que la cadena hispana lo confirmó ante los cuestionamientos de nuestra reportera Mandy Fridmann.

