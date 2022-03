Claudia Martín y su novio presumen su romántica escapada a la playa desde donde ella posó en bikini

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Claudia Martín sigue demostrando lo feliz que está en su noviazgo con el actor Hugo Catalán, con quien acaba de realizar un romántico viaje a la playa.

Tras el escándalo que protagonizó en junio de 2021 debido a su divorcio con el productor Andrés Tovar, la guapa actriz mexicana ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, relación que también ha presumido a través de las redes sociales con románticas postales en las que aparece derrochando miel.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Y aunque la pareja no se ha dejado ver nuevamente juntos, desde hace unos días han publicado algunas imágenes que demuestran que viajaron juntos a la playa, y es que a través de sus respectivas páginas de Instagram compartieron espectaculares imágenes.

La primera en presumir su romántica escapada frente al mar fue la protagonista de ‘Los ricos también lloran‘, quien publicó una postal en la que apareció acostada en la playa, en donde terminó por presumir la belleza que posee.

Mientras tanto, el actor Hugo Catalán también presumió una instantánea tomada por su novia, en la que posó en medio de las olas del mar. View this post on Instagram A post shared by Hugo Catalán (@hugocatalan)

Más adelante, Claudia Martín volvió a derrochar sensualidad y belleza posando frente al mar, en donde nuevamente optó por lucirse ella sola ante la cámara mientras es “besada por el sol”, según la frase con la que acompañó la publicación que superó las 50 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

A pesar de que hasta el momento la pareja sigue sin demostrar su amor de manera pública, ambos compartieron una fotografía en común en la que Claudia Martín se convirtió en inspiración para su novio, quien describió el momento con la frase: “Claudia y el mar“, a lo que ella respondió: “contigo“. View this post on Instagram A post shared by Hugo Catalán (@hugocatalan)

Para seguir con la serie de postales desde su viaje a la playa, la actriz de 32 años atrajo las miradas hacia su galería, en donde expuso su estilizada silueta mientras posa bajo los rayos del sol con un sexy bikini que la hizo merecedora a más de 40 mil “me gusta” y una lluvia de mensajes en los que sus fanáticos destacaron lo espectacular que luce. View this post on Instagram A post shared by Claudia Martín (@claudia3martin)

También te podría interesar:

–Claudia Martín de ‘Los ricos también lloran’, asegura que se subió al metro de la Ciudad de México y nadie la reconoció

–Conoce por dentro la millonaria mansión de Sebastián Rulli en ‘Los Ricos También Lloran’

–Claudia Martin es Mariana Villareal en nueva versión de ‘Los Ricos También Lloran’, telenovela de TelevisaUnivision