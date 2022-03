De jugar en las Águilas del América a vagar por Estados Unidos: Joe Corona busca equipo 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol es un deporte muy cambiante. Los futbolistas pueden estar en la cima durante años, semestres o incluso solo unos meses. Sin embargo, un jugador que tuvo la posibilidad de defender los colores de El Tri, pero que a final se decantó por Estados Unidos, puede preverse un buen desenlace de su carrera. Pero la suerte no le está sonriendo al mediocampista Joe Corona.

Corona dio sus primeros pasos como futbolista profesional en el fútbol mexicano. El mediocampista jugó con Veracruz, Dorados de Sinaloa y Xolos de Tijuana, equipo en el que triunfó en México y le permitió dar un gran salto a uno de los clubes más grandes del territorio azteca: Las Águilas del América.

A pesar de que no pudo consolidarse en el “Nido”, Corona fue tentado por el balompié estadounidense. Los Ángeles Galaxy decidieron contratarlo en 2020. En este club, Joe llegó a disputar hasta 49 encuentros, pero entre tantos rumbos, su carrera continuaría con Houston Dynamo. View this post on Instagram A post shared by Joe Corona (@jcorona15)

Joe Corona intentó establecerse en el nuevo equipo de Héctor Herrera. Su participación no fue escasa, el ex jugador de las Águilas llegó a disputar 30 partidos más con el equipo, pero los nuevos planteamientos del club le jugaron una mala pasada. View this post on Instagram A post shared by Joe Corona (@jcorona15)

Joe Corona no tiene equipo

Con tan solo 31 años de edad, Corona atraviesa una amarga etapa de su carrera. El futbolista que en algún momento vistió los colores de Estados Unidos, se encuentra sin equipo. Houston Dynamo le dio las gracias al mediocampista y acabó su contrato en enero de este año. Con la temporada de la MLS y la Liga MX en desarrollo, no hay indicios de que algún equipo quiera a Corona, un jugador de renombre valorado en $877,200 dólares, aproximadamente. View this post on Instagram A post shared by Joe Corona (@jcorona15)

