En video, Ninel Conde se muestra en el gimnasio haciendo una rutina para glúteos

Ninel Conde debe lucir espectacular en sus presentaciones, por lo que acudir al gimnasio es una de sus prioridades, Ahora, a través de su cuenta de Instagram compartió con sus millones de seguidores una serie de videos que la muestran usando ajustados leggings grises y realizando una rutina muy completa para ejercitar los glúteos, todo al ritmo de los nuevos temas de Rosalía como fondo musical. Uno de los mensajes que publicó fue: “Mis bombones, ya les subí la rutina que tanto me han estado pidiendo, hazla y me comentas qué te pareció”.

El bombón asesino también compartió fotos en las que aparece luciendo su minicintura mientras está en la caminadora e imágenes en las que posa en minibikinis, dejando a la vista los resultados de sus ejercicios: “Ustedes saben que mi rutina fit es importantísima para mí, y a lo largo de todo este recorrido de cuidarme he aprendido MUCHAS cosas. ¿Qué debo desayunar? ¿Qué entrenamientos funcionan mejor para obtener resultados? ¿Qué hago si me da pereza entrenar un día 😳? Todas son preguntas que me he respondido mediante la práctica, la disciplina y la constancia”.

Además de tener un éxito rotundo en OnlyFans (donde ya cuenta con miles de suscriptores) Ninel no para en su gira de conciertos. El domingo 20 de marzo se presenta en Houston, donde será coronada como “reina de los vaqueros”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

