Maite Perroni celebra a lo grande su cumpleaños 39 junto a varias famosas y su novio, Andrés Tovar

El pasado 9 de marzo Maite Perroni cumplió 39 años; sin embargo, este fin de semana fue sorprendida con una espectacular fiesta en la que estuvo acompañada por famosas actrices y por supuesto rodeada de románticos gestos de su novio, el productor Andrés Tovar.

La celebración fue organizada en un jardín y ahí estuvieron presentes las mejores amigas de la actriz, entre las que se encontraban famosas como Zuria Vega, Fabiola Campomanes, Marimar Vega y Adriana Louvier, entre otras, quienes compartieron a través de sus respectivas redes sociales algunas imágenes del emotivo momento que vivió la ex RBD.

Una de las primeras en compartir una fotografía de la reunión fue la actriz Zuria Vega, quien demostró que mantienen una estrecha amistad digna de presumirse.

“Feliz vida Maite Perroni adorada“, escribió la famosa al pie de la publicación.

Quien también compartió algunas imágenes de la fiesta fue Fabiola Campomanes, pues a través de las historias de su perfil social dejó ver el emotivo momento en que los invitados cantan las tradicionales mañanitas acompañados por un mariachi. View this post on Instagram A post shared by 🇲🇽 Maite Perroni Mexico 🇲🇽 (@maiteperronimexico)

Como parte de la emotiva celebración también quedó grabado el momento en que Maite Perroni es acompañada por su novio Andrés Tovar, quien le dio tremendo beso frente a todos los invitados. View this post on Instagram A post shared by 🇲🇽 Maite Perroni Mexico 🇲🇽 (@maiteperronimexico)

Además de una decoración de flores de cerezo rosas y tulipanes en tono violeta, así como velas y algunos detalles de cristal, Maite Perroni disfrutó de un enorme pastel de cumpleaños adornado con dulces y en tono rosa con dorado a juego con los otros elementos de la espectacular fiesta. View this post on Instagram A post shared by @maiteperronifacts

Y aunque hace unos días la actriz fue cuestionada sobre los planes de boda e inclusive un posible embarazo, negó que por el momento esté a la espera de su primer bebé. No obstante, este fin de semana volvió a despertar las sospechas debido al tipo de ropa que decidió usar, pues llamó la atención de sus fanáticos que lució una blusa negra holgada que en ningún momento permitió mostrar su figura. View this post on Instagram A post shared by 🇲🇽 Maite Perroni Mexico 🇲🇽 (@maiteperronimexico)

