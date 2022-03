María Elena Salinas dedica tierno mensaje de cumpleaños a Lili Estefan de El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que el equipo de El Gordo y La Flaca decidió celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Lili Estefan con un festín en el estudio tal como reseñara a periodista Mandy Fridmann hace pocos días. Otra de las grandes ha decidido también enviarle un tierno mensaje de cumpleaños a “La Flaca”. Se trata de María Elena Salinas.

“Feliz cumpleaños a mi querida flaca Lili Estefan, que la vida te siga sonriendo y que disfrutes tu día con tu linda familia”, escribió la periodista María Elena Salinas en su cuenta de Instagram al tiempo que compartió varias fotografías de diferentes momentos en los que ha estado al lado de su compañera y amiga personal, la conductora de El Gordo y La Flaca.

Justo en el set de El Gordo y La Flaca tuvieron la presencia del guerrero y guía de safaris africano Enock Sonkoi y aprovecharon de celebrar a lo grande Lili Estefan. Además le tenían de un particular pastel que parecían ser unos profiteroles puestos en forma de montaña y efecto de humo alrededor. Sin duda, toda una odisea para darle la bienvenida a los 55 de Lili Estefan, “La Flaca” más querida de la televisión hispana.

La visita de Enock Sonkoi en el estudio de El Gordo y La Flaca, guerrero y guía africano de Cottar Safaris para hablar de conservación y estilo de vida en los parajes naturales más exóticos de África, continente que, tanto Lili Estefan como Raúl de Molina, aman visitar, coincidió nada menos que con el cumpleaños de La Flaca y por ello se unió a la emotiva celebración. Mientras muchas

El equipo de producción preparó varias sorpresas para Lili Estefan y así transcurrió el programa entre alegrías y lágrimas de emoción. “La Flaca” consentida de Univision fue homenajeada durante toda la hora de El Gordo y la Flaca con muchos detalles que preparó el equipo para llenarla de buenos momentos en tan especial día.

Clarissa Molina junto Raúl de Molina, condujeron la serie de sorpresas en la que destacaron videos de felicitación enviados por sus tíos Gloria Estefan y Emilio Estefan, quienes le cantaron una canción de cumpleaños de tradición familiar. Por su parte, su mejor amiga Thalía. le prodigó buenos deseos a la que considera su hermana y con quien la vimos esquiando en el mar hace pocos días. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Por su parte, la cantante Yuri habló de las cualidades que hacen se Lili Estefan una mujer buena por dentro y por fuera. Por último, el emotivo mensaje de los hijos de la querida “Flaca”. Los guapísimos Lorenzo y Lina Luaces, que no le pierden pisada a la estatura y belleza de la madre y que, con sus tiernas palabras, lograron sacarle lágrimas de emoción. View this post on Instagram A post shared by Lorenz (@lorenzo_luaces)

No faltó la hora del pastel, una deliciosa montaña de bolitas que parecían ser profiteroles realizado por un famoso pastelero francés que arribó al estudio en un carrito, para luego cantarle el cumpleaños junto a todo el equipo del programa El Gordo y La Flaca. Entre los que estuvieron presentes destacaron: Clarissa Molina, Daniela Di Giacomo, Roberto Hernández y Carlitos, el productor. View this post on Instagram A post shared by brookeberlin (@brookeberlin)

Sin duda, Lili Estefan se encuentra en un momento de plena realización en el que la vemos destacar y haciendo lo que le hace feliz. Tal como la vimos durante la celebración del pasado San Valentín paseando con un misterioso acompañante en un convertible. Desde acá le deseamos mucha felicidad y que siga llevando sano entretenimiento a todos los hogares de habla hispana. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

