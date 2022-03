Celia Lora se transforma en una atrevida marinera para mostrar su escote con asfixiante traje azul

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Celia Lora sigue imparable dentro de las redes sociales, en donde se ha ganado un lugar especial por compartir atrevidas imágenes que retratan su personalidad irreverente que la ha convertido en una de las celebridades favoritas. Y aunque saltó a la fama hace más de una década como modelo de la revista Playboy, presumir su torneada anatomía se ha convertido en una de las actividades que más disfruta en la actualidad, es así como en días recientes volvió a atraer las miradas al aparecer con un atrevido conjunto que la hizo lucir bella y provocativa a la vez.

La polémica ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ tiene claro que una de las imágenes que más disfrutan sus más de 10 millones de seguidores de Instagram son aquellas en las que echa a volar su imaginación, por lo que, para volverse el centro de atención nuevamente, decidió transformarse en una sensual marinera.

Con un asfixiante traje azul que dejó a la vista sus piernas y escote de infarto, fue como Celia Lora apareció en una de sus más recientes publicaciones, en la que se ganó el reconocimiento de más de 50 mil fanáticos que admiraron su belleza.

Pero esta no ha sido la única ocasión en que la playmate mexicana de 38 años ha jugado con sugerentes disfraces, pues hace algunas semanas acaparó las miradas al aparecer con un audaz traje de piloto en color verde, con el que nuevamente expuso su voluptuoso escote y piernas.

La ajustada prenda de látex que utilizó en más de una ocasión confirmó que es una de las famosas más atrevidas de esta comunidad virtual, pues logró acumular miles de reacciones en forma de corazón, así como una lluvia de halagos y propuestas subidas de tono. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Aunado a ello, la hija de Chela y Alex Lora también sorprendió posando con un traje de vaquera en color rosa y azul, con el que, posando ligeramente acostada sobre el suelo, su voluptuoso escote se convirtió en el gran protagonista de la acalorada sesión de fotos que nuevamente confirmó por qué es una de las celebridades consentidas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

